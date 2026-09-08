Polémica por una decisión del Automóvil Club Argentina: reemplazó el histórico "muñeco" de la sede de Libertador

Una fuerte controversia se desató tras la decisión del Automóvil Club Argentino (ACA) de retirar y reemplazar el emblemático "muñeco" ubicado frente a su sede central de Avenida del Libertador 1850, en el barrio porteño de Recoleta. La medida provocó un inmediato rechazo entre arquitectos, vecinos y defensores del patrimonio urbano.

El "muñeco de señalización constituía un ícono del diseño nacional de mediados del siglo XX y servía como faro identificatorio para la red de estaciones de servicio de la entidad en todo el país. El primer ejemplar de esta serie se instaló en Córdoba en 1938, concebido originalmente dentro del plan arquitectónico del ingeniero Antonio Ubaldo Vilar.

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La estructura clásica combinaba funcionalidad, arte y señalética vial: la cabeza albergaba el logo institucional del ACA, el torso exhibía el mapa geográfico correspondiente a la localidad y el brazo horizontal indicaba la numeración del establecimiento con iluminación nocturna.

La desvinculación de la pieza cobra mayor relevancia legal debido a que el conjunto arquitectónico de la sede central fue declarado Monumento Histórico Nacional mediante el Decreto 637 del 11 de agosto de 2017. La medida alcanzaba tanto al tótem principal de la Avenida del Libertador como al ubicado en la intersección de las calles Pagano y Pereyra Lucena.

Reacciones por el recambio

El reemplazo provocó duras críticas de especialistas en conversación como el arquitecto Fabio Grementieri, quien cuestionó duramente la maniobra. El especialista calificó la escultura retirada como una “reliquia magistral del diseño y de la arquitectura nacional de la década de 1940” y sembró dudas sobre si la directiva consultó previamente a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

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Desde el organismo estatal responsable de velar por el patrimonio protegido aseguraron, según publicó La Nación, no tener registro formal de ningún pedido de evaluación o permiso para la modificación. Vecinos del área también manifestaron su asombro ante la remoción inconsulta de un símbolo urbano con 88 años de historia en las rutas argentinas.

Por su parte, las autoridades del ACA, encabezadas por su presidente César Carman, justificaron la intervención como un paso hacia la actualización de la imagen institucional.

Mediante un comunicado oficial, desde la institución argumentaron que “el muñeco cambia y se moderniza, pero permanece lo que representa”. Para la empresa, la nueva estructura busca consolidad un concepto de atención enfocado en servicios de tecnología avanzada y asistencia mecánica de calidad para el automovilista moderno.