Argentina acuerda con la OPS e impulsará que los laboratorios locales exporten vacunas

Un llamativo encuentro concretado por la conducción del Ministerio de Salud de Nación con responsables de laboratorios, las cámaras que los agrupan y las máximas autoridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) terminó en un acuerdo prometedor.

Todos los protagonistas mencionados se juntaron a participar del “Encuentro de Productores Farmacéuticos” organizado por la Organización Panamericana de la Salud.

Durante la jornada, se trabajó “en iniciativas de transferencia tecnológica para incrementar las capacidades productivas y para promover la distribución regional” (de vacunas, medicamentos e insumos).

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, participó del acto de apertura del evento, en el marco de la visita oficial del Director Dr. Jarbas Barbosa a la Argentina.

Objetivos de salud y negocios

El objetivo de la convocatoria fue impulsar estrategias de transferencia tecnológica para poder incrementar la capacidad productiva de productos farmacéuticos por parte de la industria médica local y potenciar así la exportación regional de vacunas y productos financiados por los Fondos Rotatorios Regionales.

Esto, manejado por la OPS, es una forma de hacer compras de vacunas “al por mayor”, que se creó durante la epidemia de Covid y que probó ser una herramienta útil para la OPS y para los países participantes, ya que permite ordenar las necesidades y conseguir más cantidad de inoculantes a más bajo precio.

Desarrollo contra el Covid: vacunas "Made in Argentina"

En los últimos años, estos fondos se consolidaron como una herramienta estratégica y permitieron fortalecer el acceso a medicamentos y vacunas en el país y, al participar, es posible proyectar futuras exportaciones de vacunas fabricadas por laboratorios en Argentina por hasta US$ 240 millones anuales, durante los próximos diez años.

Provincias compradoras directas

También se avanzó en un esquema pionero que facilitó que las 24 provincias cuenten con acuerdos habilitantes para acceder al Fondo Estratégico de la OPS. Así, los ministerios de salud de los diferentes distritos podrán participar de estos fondos regionales y recibir las vacunas que requieran usar, sin necesidad de que sea el gobierno nacional el que medie.

Argentina es el primer país de la Región con este mecanismo disponible para las provincias

Como parte del encuentro, se realizó una mesa de alto nivel con productores farmacéuticos argentinos de la que participaron el ministro de Salud de la Nación y las máximas autoridades de la cartera sanitaria nacional, el Dr. Barbosa da Silva Jr., Eva Jané Llopis, representante de OPS en Argentina y referentes de laboratorios nacionales.

Las autoridades de la OPS destacaron la capacidad biotecnológica y el capital humano altamente calificado de nuestro país, fruto de la inversión sostenida en I+D, un sector privado dinámico y una institucionalidad que favorece la inversión.

En este sentido, Barbosa puso en valor el rol estratégico de los Fondos Rotatorios Regionales para promover la inversión, y garantizar la disponibilidad de vacunas en la región. “Ningún otro bloque regional cuenta con un mecanismo consolidado de compra de medicamentos, vacunas y otras tecnologías sanitarias con más de cuatro décadas de funcionamiento continuo, basado en principios de equidad, solidaridad y transparencia”, expresó.