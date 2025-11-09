Un hombre atropelló a tres mujeres que cruzaban la calle tras perder el control de su auto y resultaron gravemente heridas. El hecho ocurrió este sábado en la localidad bonaerense de Lanús en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Avenida 25 de Mayo.

En el video se observa que un vehículo Renault Symbol embistió desde atrás a las víctimas que cruzaban la intersección de ambas avenidas, a pocos metros de la estación del Ferrocarril Roca, sin darse cuenta de la presencia del automóvil. Las mujeres terminaron sobre el asfalto, lo que provocó lesiones graves y movilizó a personal policial y médico.

Según detallaron fuentes del caso a Infobae, Juana V., de 73 años, sufrió lesiones en el brazo izquierdo, con diagnóstico de posible amputación. Mirta S. A. L., de 91 años, presentó lesiones en la cabeza y fractura expuesta, además de perder el conocimiento al momento del accidente. Por su parte, Teresa C. M., de 65 años, manifestó dolores fuertes en la región lumbar.

Las autoridades del caso confirmaron que las tres mujeres se encuentran fuera de peligro y el conductor de 37 años, que iba acompañado por un menor, dio negativo al test de alcoholemia por parte del personal de Tránsito. En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal Dra. Silvia Busano.

De acuerdo con el reporte policial, se solicitó la presencia de peritos en el lugar y se inició una investigación caratulada como lesiones culposas graves. El procedimiento fue supervisado por el comisario mayor Ernesto Ferreyra, jefe de la Policía Departamental de Seguridad de Lanús.

En octubre se repitió un hecho similar en Córdoba, cuando un automovilista perdió el control de su vehículo y atropelló a varios peatones en la intersección de Avenida General Paz y 9 de Julio, según informó la Policía de Córdoba.

El incidente ocurrió cuando un Ford Fiesta subió a la vereda tras cruzar un semáforo en rojo, impactó primero contra una motocicleta con dos ocupantes y luego chocó con un contenedor de residuos, alcanzando a varias personas que caminaban por el lugar.