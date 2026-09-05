Barracas: la calle California pasará a llamarse José Luis Cabezas

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó en su última sesión –realizada el jueves pasado– el proyecto de ley que rebautiza un tramo de la emblemática calle California, en el barrio porteño de Barracas, con el nombre de José Luis Cabezas.

La iniciativa rinde homenaje al reportero gráfico de la revista Noticias, asesinado el 25 de enero de 1997 en Pinamar, un crimen que marcó a fuego la historia de la libertad de prensa en la Argentina.

El proyecto fue presentado por Rodrigo Lloret, actual director de PERFIL y quien era el rector de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) al momento de presentar la propuesta, que luego fue tomado por el legislador Matías López (JxC), vicepresidente de la Legislatura porteña, para su ingreso al Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires.

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En el tratamiento legislativo la iniciativa quedó circunscripta al tramo comprendido entre las alturas 2100 y 3400, que fue el que finalmente aprobó el cuerpo legislativo en segunda lectura. La iniciativa fue aprobada con el 47 de los votos afirmativos, ningún voto en contra y 14 abstenciones correspondientes al bloque de La Libertad Avanza.

Durante el debate en el recinto, los bloques remarcaron la trascendencia de preservar la memoria del reportero gráfico en el espacio público de la Capital Federal.

La normativa sancionada prevé además la instalación de una placa conmemorativa en la intersección de la renombra traza con la calle Santa Elena.

La elección de la ubicación geográfica guarda un simbolismo profundo con la trayectoria del fotógrafo y con la historia del periodismo de investigación nacional. En ese sector de Barracas funciona desde 2015 la Editorial Perfil en la cual se encuentran la planta de impresión, las redacciones del diario PERFIL, Noticias y Caras, además de los canales de televisión NET, Caras TV, +Perfil, y las radios Perfil y Horizonte.

En sus rotativas se imprimieron las páginas de la recordada edición de Noticias que exhibió en portada el rostro del empresario Alfredo Yabrán –fotografiado por el propio Cabezas en las playas de la costa bonaerense–, así como la histórica tapa negra lanzada tras su asesinato.

Con esta sanción, la Ciudad formaliza un reconocimiento permanente a la figura de Cabezas en el corazón del distrito donde se produce a diario la información. El cambio de denominación convierte a la arteria de Barracas en un recordatorio constante sobre la defensa del libre ejercicio de la profesión y la lucha contra la impunidad.