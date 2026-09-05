Los buses eléctricos extienden su recorrido hasta Caminito: cómo funcionará el nuevo servicio

La movilidad sustentable suma un nuevo hito en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de hoy, el eBus, la primera línea de transporte público 100% eléctrica que circula por las calles porteñas, ampliará su recorrido para llegar hasta el emblemático pasaje Caminito, en el corazón del barrio de La Boca, considerado el mejor barrio del mundo. La medida, diagramada para operar durante los días y horarios de mayor afluencia de público, busca optimizar la conectividad urbana, potenciar el circuito turístico y consolidar una alternativa de tránsito respetuosa con el medio ambiente.

El nuevo trazado contempla una extensión de 4,61 kilómetros por vuelta completa y funcionará los sábados, domingos y feriados entre las 9 y las 18 horas. Con esta modificación, el circuito total del eBus alcanza los 21 kilómetros de extensión, manteniendo sus frecuencias habituales y asegurando la integración con los principales nodos de transbordo de la capital.

Según explicaron las autoridades locales, la decisión de extender el trayecto hasta el extremo sur responde a un exhaustivo análisis de datos sobre las nuevas pautas de consumo, movilidad y demanda de los pasajeros. Al conectar en forma directa la zona del puerto y el centro con La Boca, el servicio busca absorver el flujo de visitantes que los fines de semana se desplazan hacia el polo cultural y gastronómico de la Vuelta de Rocha.

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“Con el eBus fuimos pioneros en llevar la movilidad eléctrica a las calles porteñas”, destacó el jefe de Gobierno, Jorge Macri. “No solo recuperamos un transporte en el Casco Histórico, también reducimos la contaminación en la Ciudad porque es un colectivo 100% eléctrico, amigable con el medio ambiente, silencioso y seguro”, agregó sobre el impacto de la flota.

En la misma línea, el Ministro de Movilidad e Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, remarcó la importancia estratégica de la medida para la identidad porteña. “El eBus va a potenciar el turismo y fortalecer la identidad de la Ciudad de Buenos Aires con una alternativa sustentable, silenciosa y amigable con el entorno”, afirmó.

El trayecto ampliado permitirá a los usuarios descender a metros de atractivos centrales del barrio, como el museo a cielo abierto de Caminito, la zona ribereña y el estadio de Boca Juniors. Asimismo, el recorrido incluirá una parada frente al galpón de Colón Fábrica (ubicado en Avenida Don Pedro de Mendoza 2163), un espacio cultural de creciente convocatoria donde se exhiben escenografías, vestuarios y utilería de las grandes producciones del Teatro Colón.

Esta incorporación a la traza del eBus se suma a los progresivos avances que tuvo la línea en los últimos meses para consolidarse dentro de la red vial. Previamente, el servicio ya había extendido su trayecto en casi 2,5 kilómetros para conectar la Terminal de Cruceros Benito Quinquela Martín con el Centro de Trasbordo de Retiro. Aquella mejora facilitó la combinación directa de los pasajeros con las líneas C y E del Subte, la Terminal de Ómnibus de larga distancia y los ferrocarriles Mitre, San Martín y Belgrano Norte. Posteriormente, la traza se prolongó 1,62 kilómetros para llegar a la Usina del Arte, tramo que opera los viernes de 16 a 00 y los fines de semana de 9 a 22:30.

Desde la puesta en marcha de la flota eléctrica en mayo de 2025, el eBus ha registrado un marcado crecimiento en su volumen de usuarios. A la fecha, más de 600.000 personas utilizaron el sistema y los colectivos superaron los 380.000 kilómetros recorridos con índices de alta disponibilidad. Un rasgo distintivo del servicio es su plantilla de personal: la flota es operada íntegramente por 30 conductoras, consolidando un esquema operativo moderno e inclusivo dentro del transporte urbano.