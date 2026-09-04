Encontraron sano y salvo al joven buscado en Córdoba

El misterio y la angustia en torno a la desaparición de Mariano Martínez llegaron a su fin ayer. El joven de 21 años, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), fue hallado sano y salvo en la ciudad de Córdoba tras un operativo de la Policía provincial, según confirmó oficialmente el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros.

Martínez era intensamente buscado desde el lunes 31 de agosto, cuando se emitió un pedido de paradero desde la Justicia de Ensenada, provincia de Buenos Aires. Su desaparición había generado enorme preocupación en su entorno familiar y académico, movilizando a las autoridades de ambas jurisdicciones.

De acuerdo con lo informado por Quinteros a través de sus redes sociales, el estudiante fue localizado en perfecto estado de salud. Las primeras investigaciones policiales y judiciales indican que el joven se había trasladado a la provincia mediterránea por sus propios medios y por voluntad propia, descartando la intervención de terceros en su traslado.

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Horas antes del hallazgo, su madre, Alicia, había aportado tranquilidad al caso tras reconocer a su hijo en grabaciones de cámaras de seguridad de comercios locales, donde se lo veía distribuyendo currículums en busca de trabajo. Alicia especuló con que el joven buscaba radicarse en la provincia tras haber participado anteriormente de un congreso académico donde entabló contacto con docentes. “Pensó que no lo íbamos a apoyar; si se quiere mudar allá, lo vamos a acompañar”, había expresado la mujer.

Tras la localización de Mariano, el Ministerio de Seguridad confirmó que se dio inmediata intervención a las autoridades judiciales bonaerenses para realizar los trámites de rigor y dar cierre formal al protocolo de búsqueda.