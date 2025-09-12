Big Little Lies tendrá una tercera temporada tras varios rumores y silencios estratégicos. La confirmación llegó después de que Francesca Sloane, creadora y showrunner de Mr. & Mrs. Smith en Prime Video, fuera anunciada como la encargada de escribir el primer capítulo.

Shailene Woodley compartió su alegría por la nueva entrega en sus redes sociales con un breve mensaje: “Estamos de vuelta, ¿están listos?”. En otra publicación, la actriz de 33 años aseguró: “Porque… esto está sucediendo…”.

Según Deadline, Sloane no solo escribirá el guion, sino que también estará a cargo de la producción ejecutiva de esta tercera parte junto con David E. Kelley y las propias Reese Witherspoon y Nicole Kidman.

Las primeras referencias a una tercera temporada surgieron en 2023, cuando Nicole Kidman mencionó la posibilidad: “No me di cuenta de que no debía decirlo”, indicó. Por su parte, Reese Witherspoon explicó a la revista Vanity Fair: “Escuchen, ya saben cómo es esto: alguien se adelanta y dice demasiado. Y después me llaman: ‘ring, ring’, como, ‘Oye, ¿eso es cierto?’”.

Big Little Lies se estrenó en 2017 como una serie limitada en HBO Max, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la plataforma. La segunda temporada, basada en el material original, continuó en 2019 con Kelley como escritor y productor ejecutivo de ambas entregas.

La primera temporada obtuvo 8 premios Emmy de 16 nominaciones, incluyendo un premio a la dirección para Jean-Marc Vallée y trofeos de actuación para Kidman, Alexander Skarsgård y Laura Dern.

De qué trata Big Little Lies en HBO

Big Little Lies es una serie dramática y de misterio que combina suspenso, drama familiar y comedia negra. La trama sigue a un grupo de mujeres que viven en la adinerada comunidad de Monterey, California, cuyos perfectos estilos de vida ocultan secretos oscuros.

La historia inicia con un misterioso asesinato durante un evento escolar, y luego retrocede para mostrar los eventos que llevaron a ese momento. La serie aborda temas como abuso, maternidad, amistad, rivalidades sociales y secretos familiares, mientras mantiene el suspense sobre quién está involucrado en el crimen que da inicio a la historia.

Dónde ver las dos temporadas de Big Little Lies

Las primeras dos temporadas están disponibles en HBO Max.