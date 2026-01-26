Durante años, Black Mirror funcionó como un ejercicio de anticipación: exagerar el rumbo de la tecnología para advertir sobre sus riesgos. Pero en su séptima temporada, estrenada en abril de 2025, en un contexto marcado por la expansión de la inteligencia artificial generativa y el uso masivo de datos personales, la serie parece haber cambiado de rol. Ya no predice. Documenta.

Con el anuncio de que en 2026 llegará una nueva temporada, es relevante señalar que los episodios de la temporada 7 se apoyan en un clima global donde herramientas capaces de crear imágenes, textos, voces y decisiones autónomas forman parte de la vida cotidiana.

En ese escenario, la frontera entre usuario, producto y objeto de control se vuelve cada vez más difusa. La ficción de Brooker toma ese punto de partida y lo empuja apenas un paso más allá, lo suficiente como para incomodar.

Uno de los ejes centrales de la temporada es la IA generativa y su impacto en la identidad. Varios capítulos exploran qué ocurre cuando los algoritmos no solo imitan a las personas, sino que las reemplazan: desde avatares que continúan “vivos” tras la muerte, hasta sistemas capaces de recrear vínculos emocionales con precisión inquietante. El problema ya no es tecnológico, sino ético: ¿quién es el dueño de una voz, un rostro o una personalidad digital?

La privacidad digital es el otro gran tema que atraviesa la temporada. En el mundo post 2025 que plantea Black Mirror, la vigilancia dejó de ser estatal para convertirse en un servicio más, aceptado voluntariamente a cambio de comodidad, seguridad o validación social.

En un mundo posterior a 2025, Black Mirror ya no imagina futuros posibles: retrata dilemas actuales

Datos biométricos, historiales emocionales y patrones de comportamiento son utilizados no solo para vender productos, sino para anticipar decisiones, castigar desvíos y moldear conductas.

A diferencia de temporadas anteriores, donde el shock visual era el principal recurso narrativo, la T7 apostó por historias más sobrias y cercanas. Los personajes no son víctimas de tecnologías futuristas imposibles, sino usuarios comunes atrapados en sistemas que ellos mismos aceptaron. Ese realismo es, quizás, el mayor acierto de la temporada: el espectador no observa desde afuera, se reconoce.

En un contexto global donde la regulación de la IA avanza más lento que su desarrollo, Black Mirror vuelve a ocupar un lugar incómodo pero necesario. No ofrece respuestas ni moralejas simples. Plantea preguntas urgentes sobre consentimiento, memoria digital, autonomía y poder en una era dominada por algoritmos opacos.

La séptima temporada confirmó que la mayor distopía ya no es lo que podría pasar, sino lo que está pasando. Y en ese espejo oscuro, la imagen que devuelve Black Mirror resulta más cercana y perturbadora que nunca.