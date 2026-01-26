Hay selecciones que ganan campeonatos y otras que marcan una era. Brasil 1970 pertenece a este último grupo. La miniserie documental Brasil 70: El camino hacia el tricampeonato reconstruye, con material de archivo y testimonios clave, la historia del equipo que elevó al fútbol a una expresión artística y consolidó la figura de Pelé como ícono global del deporte.

El relato se sitúa en un contexto particular: un Brasil atravesado por la dictadura militar, un Mundial disputado por primera vez en color y una selección que cargaba con el peso de su propia leyenda tras los títulos de 1958 y 1962.

A diferencia de ediciones anteriores, el equipo dirigido por Mário Zagallo llegó a México con la necesidad de demostrar que su estilo ofensivo y creativo todavía podía imponerse en un fútbol cada vez más físico y táctico.

La miniserie pone especial énfasis en la convivencia de talentos excepcionales dentro de un mismo equipo. Pelé, Jairzinho, Rivelino, Tostão y Gérson no solo compartieron la cancha, sino que lograron una sincronía pocas veces vista.

Cada episodio detalla cómo ese equilibrio entre individualidades brillantes y funcionamiento colectivo fue la clave de una campaña perfecta: seis partidos, seis victorias y un dominio que se expresó tanto en el resultado como en la estética.

El Mundial de 1970 también marcó un punto de inflexión en la narrativa global del fútbol. La final ante Italia, resuelta con un contundente 4-1, no fue solo una consagración deportiva, sino la imagen definitiva de una selección que jugaba de memoria. El cuarto gol, culminado tras una larga secuencia de pases y el célebre remate de Carlos Alberto, es presentado por la serie como un símbolo de época.

Más allá de lo futbolístico, el documental aborda el impacto cultural y político del tricampeonato. La victoria permitió a Brasil quedarse definitivamente con la Copa Jules Rimet y proyectó una imagen de grandeza nacional que fue utilizada por el régimen militar como herramienta de legitimación. La serie no elude esa tensión y propone una lectura más compleja del triunfo.

Brasil 70: El camino hacia el tricampeonato no es solo una celebración de goles y títulos. Es una invitación a revisitar el momento en que el fútbol se convirtió en espectáculo global, cuando ganar y jugar bien dejaron de ser opuestos, y cuando una selección logró algo excepcional: ser recordada no solo por lo que ganó, sino por cómo lo hizo.