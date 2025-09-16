Llega una nueva edición de Burgermanía 2025 del 23 al 25 de septiembre, donde los amantes de las hamburguesas podrán comprar distintos combos con precios promocionales en más de 70 locales elegidos en diferentes ciudades del país como Buenos Aires, localidades del Conurbano, La Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza.

El evento celebrará su octava edición y es el más federal del país ya que rinde “Homenaje al Fast Food”. En ese sentido, cada local tendrá su reversión de clásicos de cadenas históricas con productos artesanales.

Qué hamburgueserías estarán presentes en la Burgermanía 2025

Burgermanía contará con distintos locales distribuidos en diferentes partes de la ciudad de Buenos Aires:

24th Street Burger ( Villa Urquiza )

4090 Burger & Fries ( Balvanera, Caballito )

Angus Brother ( Palermo )

Aroha ( Palermo )

Arredondo ( Belgrano )

Bao Burger Mercat ( Villa Crespo )

Bao Burger Via Viva ( Belgrano )

Brothersfood LST ( Boedo )

Buller Brewing Co. ( Las Cañitas )

Burger 54 ( Devoto )

Burger Couple La Chupeteria ( Palermo )

Burger Couple La Mansión ( Caballito )

Burger Couple La Tercera ( Belgrano )

Burger Point ( Floresta )

Burgertify ( Belgrano, Palermo Soho )

Chopis Burger ( Recoleta )

CHS Burger ( Centro, Palermo, Villa Santa Rita )

El Bravo Burgers ( Caballito )

Felix Burgers ( Villa Devoto )

Fuera de Serie ( Villa Devoto, Villa Urquiza )

Holy Just Burgers ( Versalles )

Lagerhaus ( Caballito, Devoto )

Mi Barrio ( Belgrano )

Saint Burger ( Microcentro )

Shivo´s ( Villa del Parque )

The Flour Store ( Almagro )

TMT Burgers ( Palermo Soho )

What the Burger ( Belgrano )

Williamsburg (Palermo chico)

Gran Buenos Aires

24th Street Burger ( Vicente López )

Big Daddy’s Burger ( Vicente López )

Burgas and Fries ( Francisco Álvarez )

Burger 54 ( Martínez, Nordelta )

Cope ( Bernal )

Culta Burger ( Lanús )

Der Grund Burger House ( Banfield )

Dolas ( Ezeiza )

DTB Smash Burgers ( Don Torcuato )

Frytki ( Ezeiza, Tristán Suárez )

Harry´s Killer Burger ( Lanús )

Lagerhaus ( Ramos Mejía )

LT House ( San Martín )

Nosh Up (Bella Vista)

La Plata

CowSins Burgers

Gocha Burgers

Mar del Plata

Glutton’s Burgers

TMT MDQ

The Box Burger Culture

Rosario

Mitico

RONNIE

Valquiria Burger Bar

Córdoba (capital)

La Mística Arguello ( Córdoba )

La Mística Poeta Lugones (Córdoba)

Mendoza

Bairoleto Hamburguesas (Mendoza)

Cuándo y dónde es Burgermanía 2025

Burgermanía 2025 será del 23 al 25 de septiembre de 20 a 23 horas. Los locales principales estarán en CABA, GBA, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba y Mendoza. Los combos partirán desde los $12.000 (hamburguesa, más papas y bebida).

