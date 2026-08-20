CABA desreguló la VTV: talleres mecánicos y concesionarias ya pueden inscribirse para realizar el trámite

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desreguló el servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y desde este jueves habilitó la inscripción para que talleres mecánicos y concesionarias puedan realizar el control obligatorio de los vehículos, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y el equipamiento exigido por la normativa. La medida, que convierte a CABA en el primer distrito del país en avanzar con este esquema, comenzará a instrumentarse tras la reglamentación de la ley aprobada por la Legislatura porteña.

Hasta ahora, los conductores debían realizar la VTV exclusivamente en las plantas habilitadas bajo el sistema de concesiones. Con la nueva reglamentación, el Gobierno porteño abre la posibilidad de incorporar establecimientos privados al servicio y ampliar así la cantidad de lugares disponibles para efectuar la revisión.

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“Oficialmente terminado el monopolio de la VTV. Desde hoy, cualquier taller o concesionario puede inscribirse para dar este servicio”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al anunciar la puesta en marcha del nuevo sistema.

Cómo funcionará el nuevo sistema de VTV en CABA

La modificación se produce a partir de la reglamentación de la Ley 6.963, sancionada por la Legislatura porteña, que establece la liberación y desregulación permanente del proceso de inscripción de establecimientos interesados en prestar el servicio de Verificación Técnica Vehicular.

Esto no implica que cualquier taller pueda comenzar automáticamente a realizar controles. Los establecimientos deberán inscribirse, cumplir con la normativa vigente y contar con el equipamiento necesario para efectuar las verificaciones exigidas.

La apertura alcanza tanto a talleres mecánicos particulares como a concesionarias de vehículos que quieran incorporarse al sistema. Además, la reglamentación simplifica algunos de los requisitos administrativos y las superficies mínimas exigidas para los establecimientos que atiendan al público.

El cambio, aseguran, apunta a modificar un esquema en el que la realización del trámite estaba concentrada en las plantas concesionadas y permitir que los automovilistas cuenten con una mayor cantidad de puntos donde efectuar el control obligatorio.

Desde cuándo podrán inscribirse los talleres

La primera etapa comienza desde este jueves con la apertura de la inscripción. Para consultas y presentación de documentación, el Gobierno porteño habilitó el correo electrónico [email protected].

A partir del 1° de septiembre, además, estará disponible una plataforma simplificada dentro de la página oficial del Gobierno de la Ciudad para que los talleres y concesionarias interesados puedan realizar el procedimiento de inscripción.

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Una vez incorporados al sistema, deberán cumplir con las condiciones técnicas establecidas para garantizar que los controles mantengan los estándares exigidos para la VTV.

La medida forma parte de la política de desregulación que viene llevando adelante la administración de Jorge Macri, que incluye la eliminación y simplificación de trámites y regulaciones y cambios en distintas áreas del Estado porteño.

Qué cambia para los automovilistas

La principal modificación será la ampliación de la red de establecimientos en los que podrá realizarse la VTV. Las plantas actualmente habilitadas dejarán de ser la única alternativa y podrán sumarse progresivamente talleres y concesionarias privadas que obtengan la autorización correspondiente.

La VTV continuará siendo obligatoria para los vehículos alcanzados por la normativa. Lo que cambia no es la exigencia del control, sino quiénes estarán habilitados para realizarlo.

Con la reglamentación de la Ley 6.963 comienza ahora la etapa de incorporación de prestadores. El alcance efectivo de la apertura dependerá de la cantidad de talleres y concesionarias que se inscriban y logren cumplir con las condiciones requeridas para prestar el servicio.

GD/fl