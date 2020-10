Una chica muerta y ocho heridos por una explosión en una cervecería

Una chica de 20 años falleció y al menos otros ocho jóvenes sufrieron quemaduras de distinta gravedad en una cervecería de San Miguel, cuando explotó un bidón de alcohol que una mesera utilizó para recargar un hornito con fuego que hacía las veces de centro de mesa.

El accidente ocurrió en la madrugada de este sábado 10 de octubre en Zar Burguers, un local gastronómico ubicado en las calles Paunero y Rodríguez Peña. Según fuentes policiales, las víctimas, de entre 16 y 19 años, estaban en una mesa del patio interno cuando se produjo la explosión.

Los testigos relataron que la mesera se acercó con un bidón de alcohol con la intención de recargar el hornito. Antonella, una joven que estaba en la cervecería, contó que "de repente explotó el bidón y todas las personas -incluyendo a la mesera- se prendieron fuego".

El hornito con fuego que hacía las veces de centro de mesa.

"Yo estuve ahí y vi toda la situación. Estaba en la mesa de adelante, había 6 chicos sentados con el hornillo en la punta de la mesa, llamaron a la mesera para que lo prendiera y vino con el bidón de alcohol (tuve el presentimiento que iba a pasar algo malo y pasó)", escribió en su cuenta de Facebook.

"Me quedé con mi pareja pegados a la pared mientras los chicos prendidos fuegos corrían a la salida, que era una puerta que pasaba una sola persona. Una de las chicas se tiró al piso pero dejó de moverse. Todos los chicos tenían la cara y pechos quemados, el olor a pelo quemado. El susto no me lo voy a sacar más", describió.

Zar Burguers, escenario de una tragedia impensada (Foto: Diarioph.com.ar).

Los ocho heridos, entre ellos la empleada de la cervecería, fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia al Hospital Larcade. Poco después, y por la gravedad de las quemaduras que habían sufrido, dos de ellos fueron derivados al Instituto del Quemado de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a las fuentes, Lucía Costa Osores, de 20 años, falleció esta tarde. Sobre los heridos, se informó que la moza y uno de los clientes recibieron el alta médica. Los demás permanecen internados. Al menos cuatro sufrieron quemaduras en el rostro.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 4 de Delitos Culposos de San Martín. Los voceros indicaron que el local fue clausurado preventivamente hasta tanto se pueda determinar cómo se produjo el accidente.

LN/FF