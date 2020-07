Los clubes de barrio se unen y organizan ollas populares por la crisis económica

View this post on Instagram

Las puertas de nuestro amado club volvieron a abrirse en vista a otra jornada solidaria. Junto a la @fundacionmaroliook encaramos esta actividad donde repartimos viandas con guiso de lentejas a todas aquellas personas que pudieron acercarse al @clubcomunicacionesoficial . Realizamos tambien, recorridas donde se repartieron al rededor de 200 viandas a personas en situación de calle. De parte de todo ComuSocial queremos agradecer a cada persona que lleva esta bandera de solidaridad y siguen sumando sus granitos de arena en este trabajo en el que creemos y creamos. ❗Seguimos recibiendo donaciones, ayudanos a ayudar ♻️ #comusocial #lafuerzadeayudar GRACIAS @ivanflaminio por las fotos!! 📸