Cómo es el pez limón, la especie considerada la “joya de la corona” que comenzó a producirse en Argentina

El pez limón comenzó a posicionarse como una de las especies con mayor potencial para el desarrollo de la acuicultura marina en Argentina. A través de una nueva campaña científica encabezada por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), investigadores buscan capturar ejemplares vivos frente a las costas de Uruguay para profundizar estudios sobre su ciclo biológico y avanzar en la producción nacional de esta especie altamente valorada en el mercado internacional.

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La expedición, impulsada por el Programa de Maricultura del organismo, se realiza a bordo del Buque de Investigación Pesquera Oceanográfica (BIPO) y tiene una duración estimada de seis días. El objetivo principal consiste en recolectar cuarenta ejemplares adultos de Seriola lalandi, nombre científico del pez limón, para optimizar los planteles reproductivos que actualmente se mantienen en la Estación de Maricultura del INIDEP.

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Por qué el pez limón es estratégico para la acuicultura argentina

La elección de esta especie no fue casual. En el ámbito internacional, el pez limón es conocido como “la joya de la corona” de la acuicultura marina debido a su alta rentabilidad y a la creciente demanda de su carne en mercados gastronómicos y de exportación.

Uno de los principales atributos del pez limón es su extraordinaria velocidad de crecimiento. Puede alcanzar un peso comercial cercano a los tres kilos en apenas entre 12 y 18 meses, un tiempo considerablemente menor al de otras especies marinas utilizadas en producción acuícola. Esa característica permite ciclos productivos más rápidos y eficientes.

Además, el valor de mercado del pez limón se ubica entre los 15 y 25 dólares por kilogramo, dependiendo del destino comercial y la calidad del producto, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para el desarrollo económico de la maricultura nacional.

Cómo es el pez limón y por qué resulta tan difícil de capturar

El pez limón es una especie de gran tamaño, cuerpo robusto y movimientos veloces. Se caracteriza por su comportamiento ágil y evasivo, lo que dificulta considerablemente su captura tanto para pescadores deportivos como para redes comerciales.

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Posee colores llamativos, una musculatura potente y una carne apreciada por su textura y sabor. Su comportamiento inteligente también forma parte de las razones por las cuales resulta una especie particularmente desafiante para la pesca.

Según explicaron desde el INIDEP, el pez limón puede ignorar carnadas, señuelos e incluso evitar zonas de pesca o pescadores submarinos, lo que obliga a desarrollar técnicas específicas y controladas para lograr su captura sin afectar el bienestar de los ejemplares.

Las técnicas que utiliza el INIDEP para capturar ejemplares vivos

Con el objetivo de preservar la integridad física de los peces destinados a reproducción, las maniobras de pesca se realizan bajo modalidades deportivas controladas.

Entre las técnicas implementadas se encuentra el trolling, que consiste en arrastrar señuelos a una velocidad constante de entre seis y siete nudos utilizando simultáneamente cuatro cañas. También se emplea la técnica de jigging, activada luego de detectar cardúmenes mediante la ecosonda del buque científico.

En ese procedimiento, los investigadores utilizan reels frontales y maniobras específicas para minimizar el estrés de los ejemplares capturados, ya que los peces serán trasladados posteriormente a instalaciones de reproducción y estudio.

Dónde habita el pez limón en el Atlántico Sur

La distribución natural del pez limón se limita al hemisferio sur, principalmente en aguas subtropicales y templadas. En el océano Atlántico se encuentra desde el sur de Brasil hasta el norte de la Patagonia argentina.

La especie realiza grandes migraciones a lo largo de su ciclo de vida. Durante los meses más cálidos del año llega a aguas argentinas desde Brasil y Uruguay, especialmente entre fines de primavera y principios del otoño.

En el norte del Mar Argentino su presencia es frecuente durante buena parte de la temporada cálida, mientras que en sectores más australes, como el Golfo Nuevo, suele registrarse principalmente en verano.

Cómo se alimenta y cuál es su comportamiento en grupo

El pez limón se alimenta mayoritariamente de pequeños peces pelágicos y especies asociadas a arrecifes, entre ellas anchoas, sureles, pejerreyes y cocheritos. También consume crustáceos y calamares.

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Uno de los aspectos más llamativos de su comportamiento es la estrategia coordinada de caza que desarrolla en grupo. Habitualmente rodea cardúmenes de presas junto a otros individuos de su especie y ejecuta movimientos sincronizados para facilitar la captura del alimento.

En aguas argentinas pueden observarse ejemplares juveniles de entre uno y dos kilos de peso durante su primer año de vida. A los cinco años, muchos individuos alcanzan entre tres y cuatro kilos y alrededor de 80 centímetros de longitud.

El desafío de desarrollar una nueva industria marina en Argentina

La investigación sobre el pez limón forma parte de los esfuerzos del INIDEP para fortalecer la maricultura argentina, un sector que todavía se encuentra en desarrollo en comparación con otros países productores.

El avance en la reproducción controlada y el cultivo de esta especie podría abrir nuevas oportunidades para la producción de alimentos marinos, la generación de empleo y el desarrollo de exportaciones vinculadas a productos de alto valor agregado.

En un contexto internacional donde la demanda de pescado continúa creciendo y las capturas extractivas enfrentan limitaciones ambientales, la acuicultura aparece como uno de los sectores estratégicos para el futuro de la producción alimentaria mundial.