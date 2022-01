Cómo son y cómo se usan los autotests de covid autorizados en Argentina

A pesar del cuestionamiento de algunos sectores, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó este miércoles el uso de cuatro test de autoevaluación para detectar el virus del Covid-19, una herramienta implementada en distintos países del mundo.

Los tests admitidos por el ente pertenecen a los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener, y son de venta exclusiva en farmacias. A diferencia de los que utilizan los profesionales en los centros de testeo, que toman la muestra a nivel nasofaríngeo, éstos se realizan a nivel nasal o bien por saliva, según se especifique.

Según el comunicado oficial, los mismos podrán adquirirse de modo individual, por instituciones públicas o privadas, o jurisdicciones siempre que se garantice el adecuado reporte de resultados.

Cuáles son los autotests de Covid-19 aprobados por la Anmat y cuánto cuestan

Tests aprobados por la ANMAT

Panbio COVID-19 Antigen Self-Test

SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag)

WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing

Cuál es el precio

Varía desde los $2.000 a los $3.000, un valor inferior al equivalente a un hisopado de manera privada.

Cómo se utilizan

Los farmacéuticos deben explicar el procedimiento a los clientes para favorecer la "supervisión y el acompañamiento".

Se debe tomar el hisopo de algodón e introducirlo en la fosa nasal hasta el final, mover de izquierda a derecha y repetir el proceso en el otro orificio. Colocar el utensilio en la probeta del suero y este líquido en una placa. Esperar un tiempo y si salen las dos rayas, significa que el resultado es positivo.

Es importante que la toma de muestra se lleve a cabo en forma correcta y que de inmediato se realice la prueba para evitar resultados erróneos.

Reporte de resultados

Se realizan en base al código de barra de cada empaque y deben reportarse una vez realizado el test. Se dispondrá de un plazo mayor cuando no hubiera sido utilizado, ya sea por el usuario individual o por un responsable de reporte.

Los datos se alojarán en la base informática farmacéutica y serán informados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) por las agrupaciones farmacéuticas habilitadas, en el caso de reporte de test de usuarios individuales o por instituciones públicas o privadas.

Los casos positivos se sumarán a la notificación de casos del virus, mientras que los negativos serán clasificados como “negativo, sin clasificar”. Los casos de test inválido deberán repetirse para definir el resultado.

Autotests de Covid-19: bioquímicos dicen que "es una práctica inconveniente" que "no tiene valor de diagnóstico"

Para tener en cuenta

Si la persona no tiene síntomas o la carga viral es baja (lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección) el virus puede ser no detectado por el test. De esta manera, se debe saber de antemano que un resultado negativo no descarta la infección.

Vale aclarar que estas pruebas proporcionan resultados orientativos, sin valor diagnóstico concluyente, a menos que las jurisdicciones, en acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación y en base a la situación epidemiológica, consideren el resultado como positivo.

