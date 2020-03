Habló el primer enfermo de coronavirus en Argentina: "Me recuperé rápido, estoy perfecto"

Hace apenas ocho días se confirmó el primer caso de coronavirus en Argentina. Ese paciente es Ariel, de 43 años, que fue diagnosticado mientras estaba internado en la Clínica Swiss Medical, pero luego lo trasladaron al Sanatorio Agote. Desde su aislamiento, el hombre habló y aseguró que está "en perfecto estado de salud".

"Me faltan unos días pero sé que va a estar todo bien. Me levanto bien todo los días, está todo perfecto, no tengo fiebre, me alimento bien. Pero bueno igual me controlan cada tres horas", expresó Ariel en diálogo con Jonatan Viale en Radio La Red.

Coronavirus: qué significa la declaración de pandemia de la OMS

El hombre comentó que no sabe cómo ni dónde contrajo coronavirus tras su paso por Europa. "No tengo idea cómo me contagié. Es que estuve en una exposición de telas muy grande en Milán, después fui a en Nápoles y por último fui a Barcelona”, contó.

"No tengo el sushi, pero bueno, no pasa nada", volvió a bromear el paciente luego de que trascendiera y se haya vuelta viral un video que él mismo filmó mientras estaba internado en el que le pedía sushi para cenar a una enfermera, en forma de broma.

En ese sentido, reiteró que no tiene síntomas de la enfermedad: “Me siento muy bien desde le primer momento que llegué. Estuve con fiebre la primera noche con dolor de garganta y tos, y después se me fue. Ahora, estoy en perfecto estado de salud. Me tratan de primera, la estoy pasando bien y no siento nada. Estoy perfecto”.

El primer paciente con coronavirus en Argentina se filmó pidiendo sushi

A pesar de su buen estado de salud, aún permanece aislado ya que cualquier persona que esté contagiada debe permanecer 14 días en cuarentena para evitar propagar el virus: “Ahora no tengo contacto con nadie. Nadie puede venir a visitarme. Por ahora me comunico con mi familia por vídeollamadas”.

“Me recuperé rápido, al otro día de los síntomas ya estaba perfecto. Mañana me entregan otro hisopado, y ahí se va a ver si tengo el virus todavía. Calculo que tengo que quedar los 14 días de cuarentena, así que me quedarían cinco“, agregó Ariel.

ED CP