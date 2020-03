El primer paciente con coronavirus en Argentina se filmó pidiendo sushi

El primer paciente argentino diagnosticado con coronavirus fue trasladado este martes 3 de marzo por la noche desde la Clínica Swiss Medical al Sanatorio Agote, en el barrio porteño de Recoleta.

El hombre se encuentra en "buen estado de salud general", dijo la clínica, que había informado anteriormente que seguiría hospitalizado en sus instalaciones "hasta que lo definan las autoridades sanitarias". En un primer parte médico, la empresa Swiss Medical Group señaló que la seguridad del hombre, de 43 años, está "absolutamente garantizada". En el Sanatorio Agote, el paciente, que no tiene fiebre ni problemas respiratorios, será internado en observación y aislamiento.

Tras ser trasladado desde otro centro médico al Sanatorio Agote, el paciente difundió un video desde su aislamiento, en el que se lo muestra de buen humor. Al grabar a la enfermera que acondicionaba la habitación, el hombre de 43 años bromeó: "¿No sabés a qué hora me traen la comida? ¿Sushi hay?".

El ministro de Salud Ginés González García y su par porteño, Fernán Quiros, confirmaron la noticia este martes: "Identificamos un primer caso. Es un paciente que vino de Italia", informó el titular de Salud. El paciente se encuentra aislado, luego de presentarse en un centro de salud, precisó el ministro, que indicó que se trata de un hombre de 43 años que viajó también por otros lugares de Europa y llegó a Argentina el 1 de marzo.

El paciente permanece internado en aislamiento en una clínica privada, "felizmente con un cuadro no complicado", añadió. "Lo que pasó no se va a generalizar, vamos a tratar de que no se generalice", enfatizó el ministro al asegurar que el sistema de salud argentino está preparado para enfrentar la situación.

