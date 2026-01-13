Cómo el martes 13 afecta la productividad laboral.

“En martes 13, ni te cases ni te embarques”. El dicho popular atraviesa generaciones y, aunque muchos aseguran no creer en supersticiones, su influencia persiste de manera silenciosa en la vida cotidiana, incluso en el ámbito laboral. Diversos especialistas en comportamiento organizacional advierten que estas creencias pueden incidir en la productividad, especialmente a través de factores psicológicos como la sugestión y la ansiedad.

En jornadas marcadas por este tipo de mitos, es habitual que algunas personas se muestren más cautelosas, eviten tomar decisiones importantes o posterguen reuniones clave.

Martes 13: cómo nació el mito de la mala suerte entre Marte, religión e historia

Esta actitud, lejos de ser meramente anecdótica, puede traducirse en demoras operativas, menor iniciativa y una caída en el ritmo de trabajo. A esto se suma una mayor distracción, alimentada por comentarios entre compañeros o por la viralización del tema en redes sociales.

El impacto también se refleja en el clima laboral. El humor, las bromas y los temores compartidos generan un ambiente menos enfocado, donde la atención se dispersa con mayor facilidad. En algunos casos, el martes 13 puede incluso potenciar el ausentismo o el presentismo pasivo: empleados que cumplen horario, pero reducen su nivel de compromiso por temor a “que algo salga mal”.

Sin embargo, expertos coinciden en que el efecto no es universal ni inevitable. Las organizaciones con culturas laborales sólidas, comunicación clara y liderazgo activo logran neutralizar estas creencias mediante rutinas estructuradas y objetivos bien definidos. De hecho, para muchas empresas, el martes 13 no difiere en absoluto de cualquier otro día.

En definitiva, el impacto del martes 13 en la productividad laboral no depende del calendario, sino de la percepción. Allí donde el mito se instala, puede condicionar comportamientos; donde prima la racionalidad, pasa inadvertido.

El desafío, tanto individual como organizacional, está en reconocer cómo las creencias influyen en el desempeño y evitar que una superstición se convierta en un obstáculo real para el trabajo cotidiano.