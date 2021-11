Crimen del kiosquero: la familia convocó a los vecinos a participar del velatorio

Este martes desde las 17 se realiza el velatorio de Roberto Sabo, el quiosquero asesinado en Ramos Mejía. La despedida se extenderá hasta el miércoles a las 9 de la mañana, según anunciaron sus hijos en redes sociales.

"Hola buenas tardes a todos soy Nicolás el hijo de Roberto, mañana de 17 a 09 vamos a hacer el velatorio de mi papá en la casa velatoria Pache (Eva Perón 1122, Morón) sé que muchos son clientes y lo querían mucho. El que quiera pasar a despedirlo y dejarle un mensaje es más que bienvenido", indicó el texto que difundió la familia en redes sociales.

Declaraciones cruzadas en el oficialismo

La fuerte demanda de seguridad de la sociedad despertó declaraciones cruzadas en el seno del Frente de Todos. Esta mañana el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, le contestó a su par bonaerense, Sergio Berni: “Las estadísticas son nada.. estamos hablando de una vida humana truncada... es algo muy delicado y cuidadoso".

Los dichos del funcionario nacional nacen como respuesta a las afirmaciones de Berni quien había señalado en una entrevista con Luis Novaresio por radio La Red: "No fue una cuestión policial. Un agente forcejeó con el delincuente a la salida. El patrullero estaba pasando por ahí. Y se detuvo a los dos. Me hablan de prevención. ¿Qué es la prevención?, se preguntó.

¿"Poner un policía en cada esquina de la provincia de Buenos Aires? Cada 100 manzanas hay 2,1 policías custodiando. Por eso se compraron los móviles. La policía respondió", aseguró Aníbal Fernández.

La oposición se mete en la discusión

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se metió en la discusión por la seguridad en la provincia de Buenos Aires y planteó la posibilidad de modificar el régimen penal juvenil. “Hoy un chico puede votar a los 16 pero no es punible”, comentó

“Con menores para mí no es bajar la edad, sino que haya un régimen penal juvenil especial. Tiene que ver con la educación pero con que haya instituciones, con los temas sociales, con que hay menores que matan gente. Hoy un chico puede votar a los 16 pero no es punible, ahí hay una contradicción. No puede ser que no sea punible”, dijo está mañana en FM Metro.

AR CP