Curazao suma un vuelo directo sin escalas desde Ezeiza para captar al turismo argentino

El panorama del transporte aéreo suma una nueva conexión directa orientada al mercado turístico sudamericano. Curazao busca afianzarse como uno de los destinos predilectos para los viajeros locales a través de un vuelo sin escalas que despegará desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a partir de enero de 2027, facilitando el acceso a esta pequeña isla del Caribe holandés.

La operación estará a cargo de Aerolíneas Argentinas, que proyecta habilitar este itinerario regular durante la temporada de verano 2027 para apuntalar el tráfico entre Buenos Aires y la terminal aérea caribeña.

Según los datos publicados por Meteored, la incorporación del trayecto busca responder a la creciente demanda de viajeros que eligen las playas del Caribe y prefieren evitar la exigencia de realizar escalas prolongadas en otros hubs regionales.

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Vuelos sin escalas entre Buenos Aires y Willemstad a partir de 2027

El enlace regular potenciará la llegada de turistas argentinos a la isla y, al mismo tiempo, generará alternativas de conectividad para los residentes de Curazao que busquen trasladarse por motivos de ocio o negocios hacia la Argentina.

En relación con las exigencias normativas para el ingreso al territorio, el informe detalla que no se exigen vacunas obligatorias de manera generalizada. No obstante, la presentación del certificado contra la fiebre amarilla puede resultar un requerimiento condicional de acuerdo con la procedencia del viajero.

Willemstad, la capital insular, cuyo centro histórico conserva más de 700 edificios de estilo colonial europeo

Asimismo, las autoridades locales no exigen la contratación de un seguro médico de viaje de forma obligatoria para traspasar la frontera. Pese a esta flexibilidad, los organismos del sector recomiendan contar con una cobertura médica internacional para imprevistos.

A diferencia de otros enclaves de la región centrados de manera exclusiva en el segmento de sol y playa, la oferta de la isla abarca un amplio espectro que integra arquitectura colonial, patrimonio histórico y deportes acuáticos.

Entre las principales atracciones se destaca Willemstad, la capital insular, cuyo centro histórico conserva más de 700 edificios de estilo colonial europeo y ostenta la distinción de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1997.

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La zona urbana se compone de sectores bien delimitados como Punda y Otrobanda, separados por la bahía y conectados a través del histórico Puente Reina Emma. Allí convergen centros culturales como el Museo Kurá Hulanda y el Rif Fort, un antiguo recinto defensivo reconvertido en paseo.

Para los perfiles con mayor inclinación hacia las actividades al aire libre, la geografía de la isla destaca por sus opciones de buceo de orilla en playas como Grote Knip y extensas superficies protegidas.

Sobresale el Parque Nacional Christoffel, la reserva natural más vasta de la isla, que abarca el monte Christoffelberg —el punto más elevado con 372 metros de altura— y recintos históricos como el Museo Savonet.