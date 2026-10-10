De Cristina Pérez a Nina Francisca: las figuras que asistieron al evento inspirado en el Kentucky Derby

El Salón Turf del Hipódromo Argentino de Palermo fue el escenario de un cóctel organizado por la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina, inspirado en el Kentucky Derby, una de las competencias hípicas más tradicionales del mundo. El encuentro se realizó el sábado 10 de octubre y reunió a figuras del periodismo, la política, el empresariado y el ámbito social.

Entre los invitados estuvieron Cristina Pérez, Luis Petri, Gérard Werthein y su esposa, Nina Francisca, además de la artista Nana Gallardo, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, y el ministro de Defensa, Carlos Presti. También asistieron Jorge Neuss y Taina Laurino, Patricio Neuss y María Blaquier, Gabriel Lage y Eduardo Ramírez.

La jornada comenzó con un cóctel y contó con unas palabras del embajador Peter Lamelas, quien destacó la relevancia del encuentro y los lazos de camaradería entre la Argentina y Estados Unidos. La celebración se realizó en el marco de los festejos por el 250° aniversario de la independencia estadounidense y buscó reunir a referentes de ambos países en torno a la tradición ecuestre.

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Algunas imágenes del evento

Tras la carrera, los invitados compartieron un encuentro distendido en el Salón Turf, ubicado en el tercer piso del Hipódromo de Palermo. La gastronomía y el intercambio entre los asistentes marcaron el cierre de una jornada que combinó tradición hípica, elegancia y vínculos internacionales.

Inspirado en el Kentucky Derby, el evento también puso en primer plano la moda y el código de vestimenta asociado a esta competencia. La recepción funcionó como un espacio de encuentro entre representantes de la cultura, la política, el empresariado y la vida social de ambos países.