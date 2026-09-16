El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, afirmó que está trabajando para que el país ingrese nuevamente al Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program). Se trata de un sistema que permite a ciudadanos de países participantes viajar por turismo o negocios hasta por 90 días sin necesidad de tramitar una visa en el consulado.

"Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos. Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa", posteó el embajador estadounidense. “Más inversión. Más confianza. Más seguridad. Más libertad. Argentina y Estados Unidos, juntos", cerró.

Según señaló Lamelas, 687.444 argentinos viajaron a Estados Unidos durante 2024, mientras que se estima que alrededor de 290.000 argentinos residen actualmente en ese país. Entre los destinos más elegidos mencionó Miami, Orlando, Nueva York y Washington D.C.

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“Una visa es un privilegio”, afirmó el embajador, quien remarcó que “cada caso se decide conforme a la ley, protegiendo la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos”.

No es la primera vez que Peter Lamelas se refiere al posible regreso de la Argentina al Visa Waiver Program. "Antes de que yo me vaya como embajador, vamos a tener visa waiver para la Argentina. Es una promesa", afirmó en agosto en TN, en relación al beneficio que permite ingresar a los Estados Unidos sin tener que tramitar una visa previa en la Embajada.

Argentina fue incluida dentro del Visa Waiver Program durante los años 90, mientras transcurría el gobierno de Carlos Menem, aunque Estados Unidos decidió retirar el beneficio tras las sucesivas crisis políticas que entre 2001 y 2002 dejaron a la Argentina con cinco presidentes en un corto período de tiempo, luego de la salida de Fernando de la Rúa.

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"Quiero lograr que el pueblo argentino vuelva a tener eso", expresó el funcionario y recordó que "los chilenos tienen eso y los argentinos lo tuvieron antes". "No sé porqué razón se les quitó (a los argentinos)", manifestó sin hacer referencia al escenario de crisis que derivó en la pérdida del beneficio de exención del visado.

Aquella vez, Lamelas aclaró que "no va a pasar en tres meses, ni en seis meses, ni en un año", aunque insistió en que lo tenía "muy cerca del corazón" y que se encuentra trabajando para lograrlo en conjunto con el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford.

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