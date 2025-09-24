Demoras y cancelaciones en el Tren Roca: las personas caminan por las vías y abren las puertas manualmente

Los pasajeros caminan por las vías y abren las puertas manualmente ante la demora interminable de las formaciones del Tren Roca entre las cabeceras del AMBA de Plaza Constitución y La Plata . Durante la jornada de este miércoles, se esperan cancelaciones , por lo que habrá menos coches circulando. Desde Casa de Gobierno explicaron que el “paro técnico” de hoy se trata de una medida de fuerza “sorpresiva y encubierta” del gremio.

El Poder Ejecutivo nacional lamentó que se vieran perjudicados más de un millón de pasajeros y llamó a que “los usuarios de trenes que no avanzan, no caminen por las vías”.

Asimismo, se observó la presencia de pasajeros, caminando por las vías del tren frente a la tardanza en el servicio, lo que también generó enojo y repudio por este accionar.

Desde La Fraternidad no se aclaró por cuánto tiempo se extenderá la medida de fuerza. Sin embargo, se estima que los ciudadanos que deban viajar, tendrán que hacerlo con un mayor tiempo de antelación o bien elegir otro medio de transporte para llegar a destino.

La actividad limitada del Tren Roca comenzó a las 00 horas de este miércoles y se extenderá como mínimo hasta el cierre del día. Las formaciones de todas las líneas ferroviarias que recorren el AMBA funcionan a reglamento.

“No es una medida de fuerza, sino que están trabajando tomando las precauciones por el estado de las vías, la señalización defectuosa y en algunos ferrocarriles falta personal por los retiros voluntarios, indicaron desde La Fraternidad” .

Se espera que las demoras se intensifiquen en horario pico, como así también las demoras en los principales accesos a la Ciudad por el mayor caudal de tránsito.

¿Qué ramales ferroviarios se ven afectados por la medida de fuerza?

Los trenes de los Ramales Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Urquiza y Belgrano Sur circulan a reglamento.