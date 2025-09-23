Tren Mitre: ¿hasta cuando no brindará servicio?

El tren Mitre no brinda servicio este lunes 22 de septiembre debido a arreglos de vías entre Maldonado y Tigre, por lo que algunos usuarios se ven obligados a buscar otras alternativas para llegar a sus respectivos destinos.

El servicio estará interrumpido hasta el martes 23 de septiembre. A su vez, los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre cuentan con modificaciones en el alcance de su recorrido y en el horario de sus primeros y últimos trenes.

Al mismo tiempo, los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre, el servicio estará interrumpido con recorridos entre las estaciones Belgrano R y J. L. Suárez, y Belgrano R y Bmé. Mitre, respectivamente. Las interrupciones se dan por modificaciones en el acceso de trenes a la estación de Retiro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Caminata a Luján 2025: fecha confirmada y todo lo que hay que saber | Perfil

Qué alternativas hay para los pasajeros del ramal Mitre

Tras encontrarse en obras, la empresa brindó información de alternativas de viaje para las personas que se vean afectadas por la suspensión del servicio:

Para los ramales J. L. Suárez y Mitre, se ofrecen las siguientes alternativas:

Colectivos : Se sugiere el uso de líneas como 130A, 152, 161, 93C + 151A, 92 + 67A, 114 + 151, 169 + 107, 175, 161, 343, 670, 78B, 87A y 670G .

Tren: Se puede considerar la Línea Belgrano Norte.

Otras de las alternativas que tendrán los pasajeros son las siguientes opciones:

Colectivos : Las líneas 130A, 152, 93C + 151A, 92 + 67A, 41, 76, 203, 430, 21 y 71 pueden ser útiles.

Subte : Se puede combinar el servicio de subte con colectivos en las líneas C, D, E y B .

Tren de la Costa: Este servicio representa una alternativa para las conexiones desde o hacia el ramal Mitre.

MC/LT