Denuncian que un policía abusó de un chico de 17 años en una comisaría de Bahía Blanca

Un chico de 17 años habría sido abusado sexualmente en una comisaría de Bahía Blanca, tras ser detenido junto a un grupo de estudiantes que protestaban por el boleto educativo en esa ciudad. El hecho ocurrió durante los festejos por el 9 de Julio, Día de la Independencia, cuando a los jóvenes no les permitieron ingresar con sus banderas al acto oficial del lugar y les asignaron un espacio más apartado, según detalló uno de los demorados.

"Quisimos visibilizar nuestros reclamos por el boleto educativo gratuito que es ley, que desde 2015 no se implementa, así que fuimos ayer al acto oficial del 9 de Julio. No pudimos pasar, estábamos con banderas y bombos a dos cuadras del acto. Nos quedamos en un lugar que los policías nos asignaron y cuando desplegamos las banderas sin cortar las calles vinieron violentamente a reprimirnos", explicó Jonathan Machuca, en declaraciones al medio La Nueva.

"Hubo un par de insultos y nos aprehendieron. Nos metieron en el patrullero y nos golpearon: tengo un diente flojo por una piña que me dio un policía de civil", agregó, y remarcó que les decían "zurditos de mierda" y "putitos". "Cuando llegamos a la comisaría [Primera] nos bajaron violentamente y nos increparon para que reaccionemos, pero nosotros acatamos las órdenes para que no nos pase nada", aseguró.

En este marco, Machuca recalcó que "el chico menor recibió un abuso sexual de parte de un oficial que le apoyó su pene en la cola, todo esto remarcando su condición sexual. Es aberrante, no puede suceder más". El menor también se refirió al hecho en sus redes sociales. "Había uno homofóbico que me re apoyó la pij... por atrás cuando me puso las esposas", contó.

En tanto, el jefe de la Departamental de Bahía Blanca, Claudio Petrizán, dio la versión policial y aseguró que ese día "un grupo de manifestantes intentó ingresar al acto por Sarmiento y 12 de Octubre con bombos para entorpecer la labor de la banda de música". "Se los invitó a que se retiraran y dos arremetieron contra el personal policial", aseguró.

AB/FF