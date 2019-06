Desmienten una fake news viral sobre cortes programados de energía

En las últimas horas comenzó a circular por redes sociales y por mensaje de WhatsApp un mensaje que alerta sobre cortes de suministro eléctrico programados, dispuestos tras el apagón histórico que se vivió el domingo 16 de junio en Argentina, el Sur de Brasil y parte de Uruguay, y que todavía afecta a miles de usuarios. Sin embargo, el mensaje viral fue desmentido hoy por la Secretaría de Energía de la Nación.

En el texto en cuestión, advierten sobre un supuesto corte programado para este martes 18 de junio, el cual presuntamente durará 12 horas, y detallan: "El Ministerio de Planificación de la Nación informa que en la madrugada del 18 de junio de 2019 se procederá al corte programado de energía eléctrica en distintos sectores del país. Esto tiene como finalidad realizar un reseteo del sistema informático de manejo y control de la distribución de la electricidad que se utiliza en nuestro país".

Asimismo, agregan que la dependencia solicita: "Suplirse de linternas, baterías, luces de emergencias etc, ante la posibilidad de extenderse el corte; suplirse de alimentos que no necesiten refrigeración. También agua y otros elementos de primera necesidad; desconectar artefactos que no sean de uso importante como televisores, computadoras, aires acondicionados, etc y por último, asegurar puertas y ventanas ante la posibilidad de actos de delincuencia". El texto lleva las firmas —falsas— del Ministerio de Planificación de la Nación; la Secretaria de Energía de la Nación y el Ministerio del Interior. Vale aclarar que el primero de ellos fue disuelto en 2015.

Fuentes de la secretaría de Energía confirmaron a PERFIL que se trata de una información falsa. "Por empezar, el Ministerio de Planificación no existe", recordaron. Consultados acerca de dónde creen que surgió la fake news y con qué fin, dicen desconocer su procedencia. Asimismo, aseguraron que aún no tienen nueva información sobre la investigación que busca determinar las causas del apagón masivo.

Sobre el apagón. El Gobierno abrió una investigación para determinar la falla que causó el inédito apagón masivo que afectó al país y a Uruguay el domingo 16 de junio y dejó sin servicio a casi 50 millones de personas. Asimismo, dispuso medidas de emergencia en el sistema de interconexión eléctrica para evitar un nuevo colapso.

"Hay dos cajas negras: la de Cammesa y la de Transener, el tema es que ambas tienen miles de datos para ser analizados", aseguró el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui en una conferencia de prensa el mismo día del apagón por la tarde. En ese marco, el funcionario se refirió a las dos empresas responsables de la distribución de energía eléctrica cuyos informes aguarda el gobierno para determinar responsabilidades.

"De 0 a 10, hay 0 posibilidades que vuelva a repetirse el apagón. No tiene que volver a repetirse", agregó al tiempo que indicó: "Era imposible haber tenido una alerta o haber actuado de otra manera. Entre el momento que se produce la falla simple y el sistema sin intervención humana desconecta todo el país en lugar de haber aislado esa falla, pasa una fracción de segundo. No podemos hacer ninguna hipótesis de qué pasó porque no tenemos la información necesaria".

El apagón dejó sin servicio a 45 millones de personas en Argentina y 3,4 millones en Uruguay, en tanto también se registraron cortes aislados en Paraguay y sur de Brasil. El corte se inició minutos después de las 7 y doce horas después comenzó a restablecerse el servicio en forma escalonada. Pese a ello, el lunes aún quedaban unos 30 mil usuarios sin electricidad en Buenos Aires.

F.D.S./F.F.