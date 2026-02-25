Detectaron tres nuevos focos de incendio en Chubut y denunciaron que fueron provocados de manera intencional

Desde Parques Nacionales informaron que detectaron, en las últimas 72 horas, tres nuevos focos de incendios en el sur del Parque Los Alerces, provincia de Chubut, provocados de forma intencional.

Según Clarín, la situación es muy compleja. “Tenemos activo un incendio en La Tapera, en la margen norte del río Futaleufú, entre la población Burgos y Toro. Está en la portada sur del parque y en el límite con Chile”, detalló Ariel Rodríguez, intendente del parque, y agregó que el pasado lunes también se identificó un foco secundario que puso en grave peligro a Toro, una población de 20 habitantes que debió ser evacuada cuando las llamas llegaron a 50 metros de las casas. Ese foco, afortunadamente, pudo contenerse.

En ese contexto, el martes se hizo un sobrevuelo para establecer el área activa del incendio y determinar cómo combatirlo, estudiando los caminos de ingreso para los brigadistas. Según Rodríguez, se consiguió avanzar mucho “en las tareas en los bordes del incendio”, pero remarcó que todavía hay riesgo por el viento y las elevadas temperaturas.

En diálogo con el medio antes mencionado, el funcionario negó que hubiera una relación entre este incendio y el foco que se generó en Puerto Café, a inicios de diciembre del año pasado. “No es un rebrote y tampoco fue causado por una tormenta eléctrica. El incendio de Puerto Café está contenido y se trabaja sobre puntos calientes que van surgiendo”, detalló.

Según Rodríguez, aunque todavía no pudieron identificar a ningún responsable por estos hechos, el lugar donde comenzó el fuego dejaría en claro que un grupo de personas habrían generado el incendio porque “no son sectores de uso público" y "no hay senderos de trekking". Por ese motivo, "hay intencionalidad y no se puede descartar ninguna hipótesis”.

El funcionario agregó que dos de los focos de incendio están separados por 1 kilómetro, en línea recta, mientras el tercero se encuentra a unos 50 kilómetros, aproximadamente.

Una mujer toma fotografías mientras el fuego consume el parque nacional Los Alerces, en Chubut

La Justicia investiga la intencionalidad de los últimos incendios en Chubut

La Justicia Federal determinará el origen de los últimos tres focos de incendio registrados en el Parque Nacional Los Alerces. Estos nuevos siniestros generaron sospechas de las autoridades y, por ese motivo, los representantes del Parque realizaron una denuncia en el juzgado de Esquel, señalando que resulta imposible que los tres focos comenzaran al mismo tiempo sin que hubiera intervenido un ser humano en el hecho.

Por esa razón, durante una reunión de la que participaron la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación, los expertos explicaron que estos siniestros “exponen un origen intencional”

Los directivos de Parques Nacionales señalaron en un comunicado que “dado este escenario de intencionalidad manifiesta, que genera un enorme daño tanto al delicado ecosistema de los bosques patagónicos como a los bienes personales y a la actividad turística regional, se iniciaron las acciones legales correspondientes, convocando a los peritos de la Policía Federal Argentina y fuerzas de seguridad nacionales junto a nuevos recursos técnico-científicos que sumen información a las investigaciones en curso”.

Incendios en Chubut

Y agregaron que “se reforzarán las medidas de control y seguridad en las portadas del Parque Nacional Los Alerces, zonas rurales y caminos vecinales, en el marco de un operativo con unidades especiales que recorran poblaciones y monitoreen los desplazamientos de personas ajenas a la comunidad”.

Para finalizar explicando: “Actualmente existen dos incendios en progreso en el Parque Nacional. El incendio Puerto Café, originado por la caída de un rayo en diciembre, se encuentra contenido gracias a los esfuerzos destinados durante los últimos meses en la zona. En lo que respecta al estado del incendio La Tapera, iniciado el domingo y aún activo, desde el Comando Operativo se informó que no hubo estructuras ni viviendas afectadas durante el avance nocturno del fuego”.

