Detuvieron a traficantes de fauna que vendían animales por redes sociales

Personal de Gendarmería Nacional logró desarticular una organización dedicada a la captura, acopio, distribución y comercialización ilegal de fauna silvestre.

Lo hacía a través de redes sociales y envíos bajo encomienda hacia diferentes provincias del país.

Tras un total de ocho allanamientos en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Rosario, Santa Fe, dos hombres quedaron detenidos y otros dos supeditados a la causa.

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Además, se logró detectar la participación de otros tres integrantes que cumplían funciones vinculadas a la caza, guarda transitoria, distribución y comercialización mayorista y minorista de los animales.

Los efectivos rescataron 88 aves de distintas especies, entre ellas loros habladores, Reina Mora, Pepiteros, Cardenales, Jilgueros y Corbatitas. También se decomisaron 20 peces, 13 hámsteres y cuatro tortugas. Por otro lado, hallaron ocho aves sin vida y el cráneo de un antílope.

Los animales rescatados quedaron bajo resguardo de la Brigada de Control Ambiental.