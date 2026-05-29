viernes 29 de mayo de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy Viernes 29 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, Viernes 29 de mayo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Ciudad del 29 de mayo

• A la cabeza: 7954

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 7954
  2. 9435
  3. 4233
  4. 4142
  5. 1589
  6. 5331
  7. 2411
  8. 1134
  9. 3250
  10. 7537
  11. 7222
  12. 8110
  13. 5586
  14. 2012
  15. 9358
  16. 5906
  17. 0588
  18. 2164
  19. 9768
  20. 4189

Resultados Quiniela Previa Provincia del 29 de mayo

• A la cabeza: 6521

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6521
  2. 6249
  3. 6961
  4. 5284
  5. 6070
  6. 2649
  7. 2432
  8. 8950
  9. 9283
  10. 6590
  11. 0728
  12. 5921
  13. 3486
  14. 0177
  15. 9963
  16. 6164
  17. 5352
  18. 6344
  19. 7311
  20. 0558

Resultados Quiniela Primera Ciudad del 29 de mayo

• A la cabeza: 5470

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5470
  2. 1267
  3. 7086
  4. 2785
  5. 3971
  6. 5130
  7. 1044
  8. 1627
  9. 9122
  10. 9575
  11. 2339
  12. 7162
  13. 8606
  14. 7862
  15. 2117
  16. 1587
  17. 0290
  18. 5551
  19. 5324
  20. 2816

Resultados Quiniela Primera Provincia del 29 de mayo

• A la cabeza: 2115

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2115
  2. 5007
  3. 9333
  4. 5135
  5. 9077
  6. 6893
  7. 9788
  8. 8425
  9. 5366
  10. 4150
  11. 2949
  12. 2527
  13. 6046
  14. 6657
  15. 6329
  16. 6338
  17. 4855
  18. 3040
  19. 1868
  20. 3655

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 29 de mayo

• A la cabeza: 2704

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2704
  2. 7304
  3. 8744
  4. 8069
  5. 8219
  6. 0590
  7. 3296
  8. 1933
  9. 8106
  10. 8993
  11. 1568
  12. 7743
  13. 0318
  14. 0651
  15. 1684
  16. 6533
  17. 9580
  18. 2822
  19. 5585
  20. 7096

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 29 de mayo

• A la cabeza: 4595

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4595
  2. 2945
  3. 1004
  4. 5946
  5. 9827
  6. 7116
  7. 6387
  8. 3477
  9. 7158
  10. 3691
  11. 1908
  12. 9925
  13. 5820
  14. 1272
  15. 8468
  16. 6088
  17. 5268
  18. 6605
  19. 1120
  20. 8622

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 29 de mayo

• A la cabeza: 8187

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8187
  2. 3845
  3. 7130
  4. 8073
  5. 1184
  6. 1139
  7. 3856
  8. 5306
  9. 2180
  10. 7571
  11. 2955
  12. 6030
  13. 0753
  14. 0537
  15. 4692
  16. 3481
  17. 8150
  18. 0403
  19. 6388
  20. 4073

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 29 de mayo

• A la cabeza: 8687

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8687
  2. 5461
  3. 1812
  4. 5236
  5. 2913
  6. 1627
  7. 4164
  8. 9570
  9. 7474
  10. 4313
  11. 6589
  12. 2646
  13. 0993
  14. 4212
  15. 7852
  16. 9121
  17. 4426
  18. 3128
  19. 0552
  20. 3087

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 29 de mayo

• A la cabeza: 4821

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4821
  2. 4246
  3. 3473
  4. 8113
  5. 3095
  6. 1825
  7. 7113
  8. 4084
  9. 5903
  10. 5894
  11. 5968
  12. 3620
  13. 6463
  14. 1687
  15. 9351
  16. 3592
  17. 6517
  18. 7645
  19. 9503
  20. 1998

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 29 de mayo

• A la cabeza: 7952

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7952
  2. 6409
  3. 2600
  4. 0303
  5. 2740
  6. 7589
  7. 4853
  8. 7799
  9. 0530
  10. 6796
  11. 5952
  12. 2256
  13. 1171
  14. 8213
  15. 9059
  16. 4044
  17. 4074
  18. 3013
  19. 3450
  20. 7595

Resultados de la Quiniela del 29 de mayo por provincia

Resultados Córdoba:

- Nocturna: 6319

Resultados Santa Fe:

- Nocturna: 1527

Resultados Entre Ríos:

- Nocturna: 4205

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.
  • La Primera: 12:00 hs.
  • La Matutina: 15:00 hs.
  • La Vespertina: 18:00 hs.
  • La Nocturna: 21:00 hs.
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