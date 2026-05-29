QUINIELA de hoy Viernes 29 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Ciudad del 29 de mayo

• A la cabeza: 7954

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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7954 9435 4233 4142 1589 5331 2411 1134 3250 7537 7222 8110 5586 2012 9358 5906 0588 2164 9768 4189

Resultados Quiniela Previa Provincia del 29 de mayo

• A la cabeza: 6521

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6521 6249 6961 5284 6070 2649 2432 8950 9283 6590 0728 5921 3486 0177 9963 6164 5352 6344 7311 0558

Resultados Quiniela Primera Ciudad del 29 de mayo

• A la cabeza: 5470

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5470 1267 7086 2785 3971 5130 1044 1627 9122 9575 2339 7162 8606 7862 2117 1587 0290 5551 5324 2816

Resultados Quiniela Primera Provincia del 29 de mayo

• A la cabeza: 2115

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2115 5007 9333 5135 9077 6893 9788 8425 5366 4150 2949 2527 6046 6657 6329 6338 4855 3040 1868 3655

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 29 de mayo

• A la cabeza: 2704

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2704 7304 8744 8069 8219 0590 3296 1933 8106 8993 1568 7743 0318 0651 1684 6533 9580 2822 5585 7096

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 29 de mayo

• A la cabeza: 4595

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4595 2945 1004 5946 9827 7116 6387 3477 7158 3691 1908 9925 5820 1272 8468 6088 5268 6605 1120 8622

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 29 de mayo

• A la cabeza: 8187

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8187 3845 7130 8073 1184 1139 3856 5306 2180 7571 2955 6030 0753 0537 4692 3481 8150 0403 6388 4073

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 29 de mayo

• A la cabeza: 8687

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8687 5461 1812 5236 2913 1627 4164 9570 7474 4313 6589 2646 0993 4212 7852 9121 4426 3128 0552 3087

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 29 de mayo

• A la cabeza: 4821

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4821 4246 3473 8113 3095 1825 7113 4084 5903 5894 5968 3620 6463 1687 9351 3592 6517 7645 9503 1998

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 29 de mayo

• A la cabeza: 7952

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7952 6409 2600 0303 2740 7589 4853 7799 0530 6796 5952 2256 1171 8213 9059 4044 4074 3013 3450 7595

Resultados de la Quiniela del 29 de mayo por provincia

Resultados Córdoba:

- Nocturna: 6319

Resultados Santa Fe:

- Nocturna: 1527

Resultados Entre Ríos:

- Nocturna: 4205

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: