QUINIELA de hoy Viernes 29 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Ciudad del 29 de mayo
• A la cabeza: 7954
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 7954
- 9435
- 4233
- 4142
- 1589
- 5331
- 2411
- 1134
- 3250
- 7537
- 7222
- 8110
- 5586
- 2012
- 9358
- 5906
- 0588
- 2164
- 9768
- 4189
Resultados Quiniela Previa Provincia del 29 de mayo
• A la cabeza: 6521
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 6521
- 6249
- 6961
- 5284
- 6070
- 2649
- 2432
- 8950
- 9283
- 6590
- 0728
- 5921
- 3486
- 0177
- 9963
- 6164
- 5352
- 6344
- 7311
- 0558
Resultados Quiniela Primera Ciudad del 29 de mayo
• A la cabeza: 5470
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 5470
- 1267
- 7086
- 2785
- 3971
- 5130
- 1044
- 1627
- 9122
- 9575
- 2339
- 7162
- 8606
- 7862
- 2117
- 1587
- 0290
- 5551
- 5324
- 2816
Resultados Quiniela Primera Provincia del 29 de mayo
• A la cabeza: 2115
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 2115
- 5007
- 9333
- 5135
- 9077
- 6893
- 9788
- 8425
- 5366
- 4150
- 2949
- 2527
- 6046
- 6657
- 6329
- 6338
- 4855
- 3040
- 1868
- 3655
Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 29 de mayo
• A la cabeza: 2704
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 2704
- 7304
- 8744
- 8069
- 8219
- 0590
- 3296
- 1933
- 8106
- 8993
- 1568
- 7743
- 0318
- 0651
- 1684
- 6533
- 9580
- 2822
- 5585
- 7096
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 29 de mayo
• A la cabeza: 4595
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 4595
- 2945
- 1004
- 5946
- 9827
- 7116
- 6387
- 3477
- 7158
- 3691
- 1908
- 9925
- 5820
- 1272
- 8468
- 6088
- 5268
- 6605
- 1120
- 8622
Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 29 de mayo
• A la cabeza: 8187
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 8187
- 3845
- 7130
- 8073
- 1184
- 1139
- 3856
- 5306
- 2180
- 7571
- 2955
- 6030
- 0753
- 0537
- 4692
- 3481
- 8150
- 0403
- 6388
- 4073
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 29 de mayo
• A la cabeza: 8687
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 8687
- 5461
- 1812
- 5236
- 2913
- 1627
- 4164
- 9570
- 7474
- 4313
- 6589
- 2646
- 0993
- 4212
- 7852
- 9121
- 4426
- 3128
- 0552
- 3087
Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 29 de mayo
• A la cabeza: 4821
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 4821
- 4246
- 3473
- 8113
- 3095
- 1825
- 7113
- 4084
- 5903
- 5894
- 5968
- 3620
- 6463
- 1687
- 9351
- 3592
- 6517
- 7645
- 9503
- 1998
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 29 de mayo
• A la cabeza: 7952
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 7952
- 6409
- 2600
- 0303
- 2740
- 7589
- 4853
- 7799
- 0530
- 6796
- 5952
- 2256
- 1171
- 8213
- 9059
- 4044
- 4074
- 3013
- 3450
- 7595
Resultados de la Quiniela del 29 de mayo por provincia
Resultados Córdoba:
- Nocturna: 6319
Resultados Santa Fe:
- Nocturna: 1527
Resultados Entre Ríos:
- Nocturna: 4205
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
- La Previa: 10:15 hs.
- La Primera: 12:00 hs.
- La Matutina: 15:00 hs.
- La Vespertina: 18:00 hs.
- La Nocturna: 21:00 hs.