Quiniela de hoy miércoles 27 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 27 de mayo

• A la cabeza: 0926

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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0926 2814 0405 7977 2080 0632 2354 4715 9816 3060 4923 3089 5189 4931 5928 3777 8265 2340 0781 2372

Resultados Quiniela Previa Provincia del 27 de mayo

• A la cabeza: 6161

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6161 1800 8839 2978 9255 4389 6290 8690 0615 9222 6267 9532 5553 0594 3356 6106 0809 0045 4493 2065

Resultados Quiniela Primera Nacional del 27 de mayo

• A la cabeza: 0725

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0725 2824 5006 7033 9205 8543 8743 1728 0407 2580 6146 1145 7595 2804 4497 3957 3392 0075 0898 1714

Resultados Quiniela Primera Provincia del 27 de mayo

• A la cabeza: 3112

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3112 1980 1705 7530 5816 0196 4132 7955 3518 1969 9953 0516 1449 4727 1276 0203 1178 6664 9947 7702

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 27 de mayo

• A la cabeza: 3832

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3832 4271 8252 7058 0710 4114 9532 4856 5257 1289 1726 5260 0502 1329 3474 6501 9656 8204 1029 7613

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 27 de mayo

• A la cabeza: 7481

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7481 0589 2227 8258 9301 8062 6364 7402 0183 1939 5301 8889 0256 3671 9735 6509 1591 7022 3374 9328

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 27 de mayo

• A la cabeza: 4372

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4372 3435 4985 7479 3597 4051 6216 5752 6855 6591 6852 3595 6445 4751 6685 2406 9923 8204 4950 0259

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 27 de mayo

• A la cabeza: 9052

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9052 4684 5973 0415 8046 3883 5131 9455 1228 1756 5177 1257 1257 0099 0888 4601 0717 5544 0413 3307

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 27 de mayo

• A la cabeza: 0228

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0228 3754 8657 1192 2321 3588 1393 5322 7844 2796 8934 7960 2633 8177 7366 1879 4176 7255 0921 6754

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 27 de mayo

• A la cabeza: 5957

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5957 3531 9165 2605 4747 5787 4427 8785 9345 3659 0989 6734 3283 3114 1537 1913 3116 7810 9165 4156

Resultados de la Quiniela del 27 de mayo por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 5431

La Primera: 8023

Matutina: 7146

Vespertina: 6942

Nocturna: 8941

Resultados Santa Fe

La Previa: 3426

La Primera: 1159

Matutina: 0824

Vespertina: 5319

Nocturna: 6782

Resultados Entre Ríos

La Previa: 8743

La Primera: 2951

Matutina: 4610

Vespertina: 3042

Nocturna: 5519

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: