Quiniela de hoy miércoles 27 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 27 de mayo
• A la cabeza: 0926
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0926
-
2814
-
0405
-
7977
-
2080
-
0632
-
2354
-
4715
-
9816
-
3060
-
4923
-
3089
-
5189
-
4931
-
5928
-
3777
-
8265
-
2340
-
0781
-
2372
Resultados Quiniela Previa Provincia del 27 de mayo
• A la cabeza: 6161
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6161
-
1800
-
8839
-
2978
-
9255
-
4389
-
6290
-
8690
-
0615
-
9222
-
6267
-
9532
-
5553
-
0594
-
3356
-
6106
-
0809
-
0045
-
4493
-
2065
Resultados Quiniela Primera Nacional del 27 de mayo
• A la cabeza: 0725
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0725
-
2824
-
5006
-
7033
-
9205
-
8543
-
8743
-
1728
-
0407
-
2580
-
6146
-
1145
-
7595
-
2804
-
4497
-
3957
-
3392
-
0075
-
0898
-
1714
Resultados Quiniela Primera Provincia del 27 de mayo
• A la cabeza: 3112
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3112
-
1980
-
1705
-
7530
-
5816
-
0196
-
4132
-
7955
-
3518
-
1969
-
9953
-
0516
-
1449
-
4727
-
1276
-
0203
-
1178
-
6664
-
9947
-
7702
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 27 de mayo
• A la cabeza: 3832
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3832
-
4271
-
8252
-
7058
-
0710
-
4114
-
9532
-
4856
-
5257
-
1289
-
1726
-
5260
-
0502
-
1329
-
3474
-
6501
-
9656
-
8204
-
1029
-
7613
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 27 de mayo
• A la cabeza: 7481
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7481
-
0589
-
2227
-
8258
-
9301
-
8062
-
6364
-
7402
-
0183
-
1939
-
5301
-
8889
-
0256
-
3671
-
9735
-
6509
-
1591
-
7022
-
3374
-
9328
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 27 de mayo
• A la cabeza: 4372
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4372
-
3435
-
4985
-
7479
-
3597
-
4051
-
6216
-
5752
-
6855
-
6591
-
6852
-
3595
-
6445
-
4751
-
6685
-
2406
-
9923
-
8204
-
4950
-
0259
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 27 de mayo
• A la cabeza: 9052
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9052
-
4684
-
5973
-
0415
-
8046
-
3883
-
5131
-
9455
-
1228
-
1756
-
5177
-
1257
-
1257
-
0099
-
0888
-
4601
-
0717
-
5544
-
0413
-
3307
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 27 de mayo
• A la cabeza: 0228
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0228
-
3754
-
8657
-
1192
-
2321
-
3588
-
1393
-
5322
-
7844
-
2796
-
8934
-
7960
-
2633
-
8177
-
7366
-
1879
-
4176
-
7255
-
0921
-
6754
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 27 de mayo
• A la cabeza: 5957
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5957
-
3531
-
9165
-
2605
-
4747
-
5787
-
4427
-
8785
-
9345
-
3659
-
0989
-
6734
-
3283
-
3114
-
1537
-
1913
-
3116
-
7810
-
9165
-
4156
Resultados de la Quiniela del 27 de mayo por provincia
Resultados Córdoba
-
La Previa: 5431
-
La Primera: 8023
-
Matutina: 7146
-
Vespertina: 6942
-
Nocturna: 8941
Resultados Santa Fe
-
La Previa: 3426
-
La Primera: 1159
-
Matutina: 0824
-
Vespertina: 5319
-
Nocturna: 6782
Resultados Entre Ríos
-
La Previa: 8743
-
La Primera: 2951
-
Matutina: 4610
-
Vespertina: 3042
-
Nocturna: 5519
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
-
La Previa: 10:15 hs.
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La Primera: 12:00 hs.
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La Matutina: 15:00 hs.
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La Vespertina: 18:00 hs.
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La Nocturna: 21:00 hs.