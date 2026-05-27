miércoles 27 de mayo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy miércoles 27 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, miércoles 27 de mayo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 27 de mayo

A la cabeza: 0926

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 0926

  2. 2814

  3. 0405

  4. 7977

  5. 2080

  6. 0632

  7. 2354

  8. 4715

  9. 9816

  10. 3060

  11. 4923

  12. 3089

  13. 5189

  14. 4931

  15. 5928

  16. 3777

  17. 8265

  18. 2340

  19. 0781

  20. 2372

Resultados Quiniela Previa Provincia del 27 de mayo

A la cabeza: 6161

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6161

  2. 1800

  3. 8839

  4. 2978

  5. 9255

  6. 4389

  7. 6290

  8. 8690

  9. 0615

  10. 9222

  11. 6267

  12. 9532

  13. 5553

  14. 0594

  15. 3356

  16. 6106

  17. 0809

  18. 0045

  19. 4493

  20. 2065

Resultados Quiniela Primera Nacional del 27 de mayo

A la cabeza: 0725

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0725

  2. 2824

  3. 5006

  4. 7033

  5. 9205

  6. 8543

  7. 8743

  8. 1728

  9. 0407

  10. 2580

  11. 6146

  12. 1145

  13. 7595

  14. 2804

  15. 4497

  16. 3957

  17. 3392

  18. 0075

  19. 0898

  20. 1714

Resultados Quiniela Primera Provincia del 27 de mayo

A la cabeza: 3112

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3112

  2. 1980

  3. 1705

  4. 7530

  5. 5816

  6. 0196

  7. 4132

  8. 7955

  9. 3518

  10. 1969

  11. 9953

  12. 0516

  13. 1449

  14. 4727

  15. 1276

  16. 0203

  17. 1178

  18. 6664

  19. 9947

  20. 7702

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 27 de mayo

A la cabeza: 3832

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3832

  2. 4271

  3. 8252

  4. 7058

  5. 0710

  6. 4114

  7. 9532

  8. 4856

  9. 5257

  10. 1289

  11. 1726

  12. 5260

  13. 0502

  14. 1329

  15. 3474

  16. 6501

  17. 9656

  18. 8204

  19. 1029

  20. 7613

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 27 de mayo

A la cabeza: 7481

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7481

  2. 0589

  3. 2227

  4. 8258

  5. 9301

  6. 8062

  7. 6364

  8. 7402

  9. 0183

  10. 1939

  11. 5301

  12. 8889

  13. 0256

  14. 3671

  15. 9735

  16. 6509

  17. 1591

  18. 7022

  19. 3374

  20. 9328

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 27 de mayo

A la cabeza: 4372

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4372

  2. 3435

  3. 4985

  4. 7479

  5. 3597

  6. 4051

  7. 6216

  8. 5752

  9. 6855

  10. 6591

  11. 6852

  12. 3595

  13. 6445

  14. 4751

  15. 6685

  16. 2406

  17. 9923

  18. 8204

  19. 4950

  20. 0259

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 27 de mayo

A la cabeza: 9052

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9052

  2. 4684

  3. 5973

  4. 0415

  5. 8046

  6. 3883

  7. 5131

  8. 9455

  9. 1228

  10. 1756

  11. 5177

  12. 1257

  13. 1257

  14. 0099

  15. 0888

  16. 4601

  17. 0717

  18. 5544

  19. 0413

  20. 3307

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 27 de mayo

A la cabeza: 0228

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0228

  2. 3754

  3. 8657

  4. 1192

  5. 2321

  6. 3588

  7. 1393

  8. 5322

  9. 7844

  10. 2796

  11. 8934

  12. 7960

  13. 2633

  14. 8177

  15. 7366

  16. 1879

  17. 4176

  18. 7255

  19. 0921

  20. 6754

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 27 de mayo

A la cabeza: 5957

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5957

  2. 3531

  3. 9165

  4. 2605

  5. 4747

  6. 5787

  7. 4427

  8. 8785

  9. 9345

  10. 3659

  11. 0989

  12. 6734

  13. 3283

  14. 3114

  15. 1537

  16. 1913

  17. 3116

  18. 7810

  19. 9165

  20. 4156

Resultados de la Quiniela del 27 de mayo por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 5431

  • La Primera: 8023

  • Matutina: 7146

  • Vespertina: 6942

  • Nocturna: 8941

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 3426

  • La Primera: 1159

  • Matutina: 0824

  • Vespertina: 5319

  • Nocturna: 6782

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 8743

  • La Primera: 2951

  • Matutina: 4610

  • Vespertina: 3042

  • Nocturna: 5519

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

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