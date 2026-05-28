Quiniela de hoy jueves 28 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa Nacional del 28 de mayo
-
A la cabeza: 0135
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0135
-
5902
-
9829
-
4600
-
4114
-
1088
-
8516
-
9090
-
4065
-
5405
-
0033
-
3144
-
0597
-
0855
-
2411
-
8736
-
1437
-
1695
-
1536
-
0316
Resultados Quiniela La Previa Provincia del 28 de mayo
-
A la cabeza: 5888
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5888
-
5836
-
3533
-
6377
-
7402
-
6085
-
9195
-
2042
-
6454
-
4024
-
0189
-
3304
-
3634
-
3981
-
4764
-
3299
-
6377
-
5076
-
9781
-
7837
Resultados Quiniela La Primera Nacional del 28 de mayo
-
A la cabeza: 4062
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4062
-
6155
-
6796
-
9752
-
8420
-
4058
-
7914
-
1184
-
9778
-
6089
-
6919
-
4979
-
5240
-
4364
-
6235
-
9270
-
4797
-
1651
-
8684
-
4667
Resultados Quiniela La Primera Provincia del 28 de mayo
-
A la cabeza: 8428
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8428
-
2278
-
6035
-
2556
-
5372
-
6977
-
7522
-
1109
-
9004
-
7767
-
7920
-
3463
-
4611
-
7213
-
1663
-
3753
-
5921
-
4374
-
9099
-
9411
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 28 de mayo
-
A la cabeza: 2477
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
2477
-
8549
-
6664
-
7624
-
1122
-
3667
-
1226
-
2125
-
8045
-
0028
-
4663
-
3662
-
1405
-
6727
-
5782
-
9097
-
7824
-
0307
-
9035
-
4101
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 28 de mayo
-
A la cabeza: 4691
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4691
-
2152
-
3982
-
5843
-
9834
-
3219
-
6150
-
0226
-
6077
-
2452
-
9467
-
8012
-
3254
-
2663
-
9734
-
6092
-
5585
-
1781
-
8928
-
6036
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 28 de mayo
-
A la cabeza: 2940
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
2940
-
1065
-
2042
-
5973
-
8096
-
5522
-
4509
-
5997
-
0955
-
3998
-
3838
-
3099
-
1005
-
7907
-
0899
-
3935
-
9849
-
0230
-
7460
-
6828
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 28 de mayo
-
A la cabeza: 6732
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6732
-
5239
-
0219
-
2463
-
8805
-
4074
-
2931
-
8479
-
9575
-
9532
-
1809
-
1097
-
5401
-
7112
-
6032
-
4500
-
6159
-
9266
-
6738
-
8760
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 28 de mayo
-
A la cabeza: 4546
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4546
-
8474
-
5308
-
4766
-
6852
-
1320
-
8370
-
1776
-
5017
-
9787
-
1692
-
7882
-
4112
-
5589
-
3280
-
0277
-
9670
-
0750
-
3727
-
9725
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 28 de mayo
-
A la cabeza: 1712
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1712
-
2870
-
8932
-
3879
-
3698
-
8514
-
9556
-
5922
-
3681
-
1290
-
7025
-
5424
-
0337
-
1803
-
3742
-
4176
-
2496
-
1246
-
6544
-
5365
Resultados de la Quiniela del 28 de mayo por provincia
Resultados Córdoba
-
La Previa: 6439
-
La Primera: 8056
-
Matutina: 4712
-
Vespertina: 9531
-
Nocturna: 5012
Resultados Santa Fe
-
La Previa: 1297
-
La Primera: 8304
-
Matutina: 5927
-
Vespertina: 4619
-
Nocturna: 2518
Resultados Entre Ríos
-
La Previa: 2378
-
La Primera: 4912
-
Matutina: 8054
-
Vespertina: 3182
-
Nocturna: 6649
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
-
La Previa: 10:15 hs.
-
La Primera: 12:00 hs.
-
La Matutina: 15:00 hs.
-
La Vespertina: 18:00 hs.
-
La Nocturna: 21:00 hs.