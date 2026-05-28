jueves 28 de mayo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy jueves 28 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, jueves 28 de mayo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Nacional del 28 de mayo

  • A la cabeza: 0135

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 0135

  2. 5902

  3. 9829

  4. 4600

  5. 4114

  6. 1088

  7. 8516

  8. 9090

  9. 4065

  10. 5405

  11. 0033

  12. 3144

  13. 0597

  14. 0855

  15. 2411

  16. 8736

  17. 1437

  18. 1695

  19. 1536

  20. 0316

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 28 de mayo

  • A la cabeza: 5888

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5888

  2. 5836

  3. 3533

  4. 6377

  5. 7402

  6. 6085

  7. 9195

  8. 2042

  9. 6454

  10. 4024

  11. 0189

  12. 3304

  13. 3634

  14. 3981

  15. 4764

  16. 3299

  17. 6377

  18. 5076

  19. 9781

  20. 7837

Resultados Quiniela La Primera Nacional del 28 de mayo

  • A la cabeza: 4062

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4062

  2. 6155

  3. 6796

  4. 9752

  5. 8420

  6. 4058

  7. 7914

  8. 1184

  9. 9778

  10. 6089

  11. 6919

  12. 4979

  13. 5240

  14. 4364

  15. 6235

  16. 9270

  17. 4797

  18. 1651

  19. 8684

  20. 4667

Resultados Quiniela La Primera Provincia del 28 de mayo

  • A la cabeza: 8428

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8428

  2. 2278

  3. 6035

  4. 2556

  5. 5372

  6. 6977

  7. 7522

  8. 1109

  9. 9004

  10. 7767

  11. 7920

  12. 3463

  13. 4611

  14. 7213

  15. 1663

  16. 3753

  17. 5921

  18. 4374

  19. 9099

  20. 9411

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 28 de mayo

  • A la cabeza: 2477

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2477

  2. 8549

  3. 6664

  4. 7624

  5. 1122

  6. 3667

  7. 1226

  8. 2125

  9. 8045

  10. 0028

  11. 4663

  12. 3662

  13. 1405

  14. 6727

  15. 5782

  16. 9097

  17. 7824

  18. 0307

  19. 9035

  20. 4101

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 28 de mayo

  • A la cabeza: 4691

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4691

  2. 2152

  3. 3982

  4. 5843

  5. 9834

  6. 3219

  7. 6150

  8. 0226

  9. 6077

  10. 2452

  11. 9467

  12. 8012

  13. 3254

  14. 2663

  15. 9734

  16. 6092

  17. 5585

  18. 1781

  19. 8928

  20. 6036

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 28 de mayo

  • A la cabeza: 2940

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2940

  2. 1065

  3. 2042

  4. 5973

  5. 8096

  6. 5522

  7. 4509

  8. 5997

  9. 0955

  10. 3998

  11. 3838

  12. 3099

  13. 1005

  14. 7907

  15. 0899

  16. 3935

  17. 9849

  18. 0230

  19. 7460

  20. 6828

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 28 de mayo

  • A la cabeza: 6732

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6732

  2. 5239

  3. 0219

  4. 2463

  5. 8805

  6. 4074

  7. 2931

  8. 8479

  9. 9575

  10. 9532

  11. 1809

  12. 1097

  13. 5401

  14. 7112

  15. 6032

  16. 4500

  17. 6159

  18. 9266

  19. 6738

  20. 8760

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 28 de mayo

  • A la cabeza: 4546

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4546

  2. 8474

  3. 5308

  4. 4766

  5. 6852

  6. 1320

  7. 8370

  8. 1776

  9. 5017

  10. 9787

  11. 1692

  12. 7882

  13. 4112

  14. 5589

  15. 3280

  16. 0277

  17. 9670

  18. 0750

  19. 3727

  20. 9725

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 28 de mayo

  • A la cabeza: 1712

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1712

  2. 2870

  3. 8932

  4. 3879

  5. 3698

  6. 8514

  7. 9556

  8. 5922

  9. 3681

  10. 1290

  11. 7025

  12. 5424

  13. 0337

  14. 1803

  15. 3742

  16. 4176

  17. 2496

  18. 1246

  19. 6544

  20. 5365

Resultados de la Quiniela del 28 de mayo por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 6439

  • La Primera: 8056

  • Matutina: 4712

  • Vespertina: 9531

  • Nocturna: 5012

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 1297

  • La Primera: 8304

  • Matutina: 5927

  • Vespertina: 4619

  • Nocturna: 2518

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 2378

  • La Primera: 4912

  • Matutina: 8054

  • Vespertina: 3182

  • Nocturna: 6649

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

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