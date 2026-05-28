Quiniela de hoy jueves 28 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Nacional del 28 de mayo

A la cabeza: 0135

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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0135 5902 9829 4600 4114 1088 8516 9090 4065 5405 0033 3144 0597 0855 2411 8736 1437 1695 1536 0316

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 28 de mayo

A la cabeza: 5888

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5888 5836 3533 6377 7402 6085 9195 2042 6454 4024 0189 3304 3634 3981 4764 3299 6377 5076 9781 7837

Resultados Quiniela La Primera Nacional del 28 de mayo

A la cabeza: 4062

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4062 6155 6796 9752 8420 4058 7914 1184 9778 6089 6919 4979 5240 4364 6235 9270 4797 1651 8684 4667

Resultados Quiniela La Primera Provincia del 28 de mayo

A la cabeza: 8428

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8428 2278 6035 2556 5372 6977 7522 1109 9004 7767 7920 3463 4611 7213 1663 3753 5921 4374 9099 9411

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 28 de mayo

A la cabeza: 2477

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2477 8549 6664 7624 1122 3667 1226 2125 8045 0028 4663 3662 1405 6727 5782 9097 7824 0307 9035 4101

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 28 de mayo

A la cabeza: 4691

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4691 2152 3982 5843 9834 3219 6150 0226 6077 2452 9467 8012 3254 2663 9734 6092 5585 1781 8928 6036

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 28 de mayo

A la cabeza: 2940

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2940 1065 2042 5973 8096 5522 4509 5997 0955 3998 3838 3099 1005 7907 0899 3935 9849 0230 7460 6828

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 28 de mayo

A la cabeza: 6732

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6732 5239 0219 2463 8805 4074 2931 8479 9575 9532 1809 1097 5401 7112 6032 4500 6159 9266 6738 8760

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 28 de mayo

A la cabeza: 4546

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4546 8474 5308 4766 6852 1320 8370 1776 5017 9787 1692 7882 4112 5589 3280 0277 9670 0750 3727 9725

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 28 de mayo

A la cabeza: 1712

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1712 2870 8932 3879 3698 8514 9556 5922 3681 1290 7025 5424 0337 1803 3742 4176 2496 1246 6544 5365

Resultados de la Quiniela del 28 de mayo por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 6439

La Primera: 8056

Matutina: 4712

Vespertina: 9531

Nocturna: 5012

Resultados Santa Fe

La Previa: 1297

La Primera: 8304

Matutina: 5927

Vespertina: 4619

Nocturna: 2518

Resultados Entre Ríos

La Previa: 2378

La Primera: 4912

Matutina: 8054

Vespertina: 3182

Nocturna: 6649

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: