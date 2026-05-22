QUINIELA de hoy Viernes 22 de mayo: TODOS los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 22 de mayo
• A la cabeza: 3125 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 3125
2. 0381
3. 3230
4. 1983
5. 8447
6. 0521
7. 5680
8. 5429
9. 5104
10. 6540
11. 8170
12. 7978
13. 1240
14. 2953
15. 1553
16. 0495
17. 0020
18. 9284
19. 3386
20. 6425
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 22 de mayo
• A la cabeza: 5417 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 5417
2. 8747
3. 1428
4. 0479
5. 8266
6. 5443
7. 9272
8. 0464
9. 5221
10. 5881
11. 4787
12. 2942
13. 6802
14. 9089
15. 7335
16. 0817
17. 2200
18. 2458
19. 4049
20. 2396
Resultados Quiniela Primera Nacional del 22 de mayo
• A la cabeza: 7374 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 7374
2. 1189
3. 7556
4. 8225
5. 8386
6. 1768
7. 3606
8. 9652
9. 7451
10. 1400
11. 6258
12. 1925
13. 7665
14. 9328
15. 6633
16. 2825
17. 4475
18. 8031
19. 4093
20. 2297
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 22 de mayo
• A la cabeza: 9545 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 9545
2. 1251
3. 5586
4. 0185
5. 5288
6. 2216
7. 6148
8. 8284
9. 5151
10. 6863
11. 9859
12. 2124
13. 7566
14. 4001
15. 2591
16. 2488
17. 8302
18. 1751
19. 4511
20. 3197
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 22 de mayo
• A la cabeza: 0982 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 0982
2. 7006
3. 7540
4. 7166
5. 6592
6. 0805
7. 7558
8. 8168
9. 7561
10. 3254
11. 1778
12. 4618
13. 9165
14. 2475
15. 3952
16. 8564
17. 5181
18. 3754
19. 7045
20. 4758
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 22 de mayo
• A la cabeza: 4620 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 4620
2. 0349
3. 8826
4. 9767
5. 9361
6. 8543
7. 2625
8. 2375
9. 3375
10. 7338
11. 5993
12. 0961
13. 7978
14. 2111
15. 7896
16. 4190
17. 6431
18. 8676
19. 2436
20. 1728
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 22 de mayo
• A la cabeza: 0364 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 0364
2. 1573
3. 4708
4. 7886
5. 4102
6. 5965
7. 0374
8. 9207
9. 0561
10. 0761
11. 3255
12. 0389
13. 1594
14. 2229
15. 1445
16. 9909
17. 3454
18. 9388
19. 1830
20. 2456
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 22 de mayo
• A la cabeza: 3032 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 3032
2. 8306
3. 9184
4. 5958
5. 4124
6. 1189
7. 7535
8. 5181
9. 2338
10. 2817
11. 3271
12. 8332
13. 8013
14. 5994
15. 7092
16. 9370
17. 2559
18. 9005
19. 6229
20. 8982
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 22 de mayo
• A la cabeza: 5428 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 5428
2. 7620
3. 7873
4. 9758
5. 9799
6. 1995
7. 6899
8. 4019
9. 0947
10. 8018
11. 5644
12. 9261
13. 7816
14. 6254
15. 8321
16. 5953
17. 7359
18. 4997
19. 3273
20. 0464
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 22 de mayo
• A la cabeza: 8490 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 8490
2. 3753
3. 3342
4. 3989
5. 8831
6. 0482
7. 8303
8. 1338
9. 2667
10. 9414
11. 3497
12. 7985
13. 2187
14. 3345
15. 9995
16. 3893
17. 2835
18. 6082
19. 5465
20. 9739
Resultados de la Quiniela del 22 de mayo por provincia
- Resultados Córdoba Nocturna: 6312
- Resultados Santa Fe Nocturna: 8075
- Resultados Entre Ríos Nocturna: 4148
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día. Sorteos de la Quiniela Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
• La Previa: 10:15 hs.
• La Primera: 12:00 hs.
• La Matutina: 15:00 hs.
• La Vespertina: 18:00 hs.
• La Nocturna: 21:00 hs.