QUINIELA de hoy Viernes 22 de mayo: TODOS los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 22 de mayo

• A la cabeza: 3125 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 3125

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2. 0381

3. 3230

4. 1983

5. 8447

6. 0521

7. 5680

8. 5429

9. 5104

10. 6540

11. 8170

12. 7978

13. 1240

14. 2953

15. 1553

16. 0495

17. 0020

18. 9284

19. 3386

20. 6425

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 22 de mayo

• A la cabeza: 5417 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 5417

2. 8747

3. 1428

4. 0479

5. 8266

6. 5443

7. 9272

8. 0464

9. 5221

10. 5881

11. 4787

12. 2942

13. 6802

14. 9089

15. 7335

16. 0817

17. 2200

18. 2458

19. 4049

20. 2396

Resultados Quiniela Primera Nacional del 22 de mayo

• A la cabeza: 7374 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 7374

2. 1189

3. 7556

4. 8225

5. 8386

6. 1768

7. 3606

8. 9652

9. 7451

10. 1400

11. 6258

12. 1925

13. 7665

14. 9328

15. 6633

16. 2825

17. 4475

18. 8031

19. 4093

20. 2297

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 22 de mayo

• A la cabeza: 9545 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9545

2. 1251

3. 5586

4. 0185

5. 5288

6. 2216

7. 6148

8. 8284

9. 5151

10. 6863

11. 9859

12. 2124

13. 7566

14. 4001

15. 2591

16. 2488

17. 8302

18. 1751

19. 4511

20. 3197

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 22 de mayo

• A la cabeza: 0982 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 0982

2. 7006

3. 7540

4. 7166

5. 6592

6. 0805

7. 7558

8. 8168

9. 7561

10. 3254

11. 1778

12. 4618

13. 9165

14. 2475

15. 3952

16. 8564

17. 5181

18. 3754

19. 7045

20. 4758

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 22 de mayo

• A la cabeza: 4620 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 4620

2. 0349

3. 8826

4. 9767

5. 9361

6. 8543

7. 2625

8. 2375

9. 3375

10. 7338

11. 5993

12. 0961

13. 7978

14. 2111

15. 7896

16. 4190

17. 6431

18. 8676

19. 2436

20. 1728

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 22 de mayo

• A la cabeza: 0364 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 0364

2. 1573

3. 4708

4. 7886

5. 4102

6. 5965

7. 0374

8. 9207

9. 0561

10. 0761

11. 3255

12. 0389

13. 1594

14. 2229

15. 1445

16. 9909

17. 3454

18. 9388

19. 1830

20. 2456

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 22 de mayo

• A la cabeza: 3032 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 3032

2. 8306

3. 9184

4. 5958

5. 4124

6. 1189

7. 7535

8. 5181

9. 2338

10. 2817

11. 3271

12. 8332

13. 8013

14. 5994

15. 7092

16. 9370

17. 2559

18. 9005

19. 6229

20. 8982

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 22 de mayo

• A la cabeza: 5428 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 5428

2. 7620

3. 7873

4. 9758

5. 9799

6. 1995

7. 6899

8. 4019

9. 0947

10. 8018

11. 5644

12. 9261

13. 7816

14. 6254

15. 8321

16. 5953

17. 7359

18. 4997

19. 3273

20. 0464

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 22 de mayo

• A la cabeza: 8490 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 8490

2. 3753

3. 3342

4. 3989

5. 8831

6. 0482

7. 8303

8. 1338

9. 2667

10. 9414

11. 3497

12. 7985

13. 2187

14. 3345

15. 9995

16. 3893

17. 2835

18. 6082

19. 5465

20. 9739

Resultados de la Quiniela del 22 de mayo por provincia

- Resultados Córdoba Nocturna: 6312

- Resultados Santa Fe Nocturna: 8075

- Resultados Entre Ríos Nocturna: 4148

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día. Sorteos de la Quiniela Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs.

• La Primera: 12:00 hs.

• La Matutina: 15:00 hs.

• La Vespertina: 18:00 hs.

• La Nocturna: 21:00 hs.