Quiniela de hoy miércoles 20 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organized y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 20 de mayo
• A la cabeza: 8111 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2222
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2422
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0739
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5008
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4831
-
2882
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0904
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1672
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2243
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0854
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2476
-
1048
-
8274
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7664
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2810
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5990
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4979
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3106
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0225
Resultados Quiniela Previa Provincia del 20 de mayo
• A la cabeza: 2256 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2256
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5489
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7055
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0834
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6422
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4749
-
1109
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9235
-
8527
-
1684
-
9081
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3410
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2715
-
6328
-
8490
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1022
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5534
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7349
-
3102
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4296
Resultados Quiniela Primera Nacional del 20 de mayo
• A la cabeza: 2286 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2286
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9888
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4086
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1865
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3916
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8698
-
1770
-
6184
-
1821
-
7439
-
5911
-
6424
-
9336
-
6599
-
0045
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3050
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3888
-
0294
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5194
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3405
Resultados Quiniela Primera Provincia del 20 de mayo
• A la cabeza: 1651 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1651
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7869
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4471
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0984
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2315
-
9046
-
1172
-
4538
-
6927
-
7411
-
3590
-
1283
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8722
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4905
-
0311
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8254
-
1928
-
0471
-
6425
-
9301
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 20 de mayo
• A la cabeza: 4827 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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4827
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2991
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2167
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4639
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4236
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5335
-
4653
-
0865
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1406
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6695
-
8226
-
7497
-
8924
-
4993
-
0770
-
0871
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7527
-
5867
-
0067
-
6427
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 20 de mayo
• A la cabeza: 8639 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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8639
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2703
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4621
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7322
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5778
-
5876
-
9224
-
3260
-
0687
-
7177
-
0851
-
3491
-
1290
-
0230
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6965
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4229
-
4365
-
1433
-
8995
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2957
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 20 de mayo
• A la cabeza: 5945 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5945
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9438
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9402
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1126
-
4138
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5773
-
5915
-
8699
-
2307
-
1704
-
6968
-
7401
-
5519
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4536
-
5942
-
4909
-
0883
-
8685
-
9104
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2853
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 20 de mayo
• A la cabeza: 3822 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3822
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7410
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5936
-
1224
-
0984
-
7433
-
8192
-
5027
-
6311
-
4590
-
1284
-
7365
-
0912
-
4821
-
6398
-
5011
-
7439
-
2814
-
0036
-
5941
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 20 de mayo
• A la cabeza: 5136 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5136
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5156
-
2634
-
1904
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1265
-
5383
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5005
-
8480
-
9077
-
6555
-
2143
-
3067
-
9852
-
2221
-
3864
-
4642
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6735
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2301
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8089
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9134
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 20 de mayo
• A la cabeza: 0517 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0517
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7965
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6997
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6526
-
4674
-
4910
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0916
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3451
-
3292
-
2085
-
9127
-
7662
-
9908
-
7079
-
8117
-
6645
-
4422
-
2014
-
2763
-
5732
Resultados de la Quiniela del 20 de mayo por provincia
Resultados Córdoba
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La Previa: 4125
-
La Primera: 8369
-
Matutina: 7985
-
Vespertina: 0147
-
Nocturna: 6325
Resultados Santa Fe
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La Previa: 5334
-
La Primera: 1894
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Matutina: 0521
-
Vespertina: 6784
-
Nocturna: 9021
Resultados Entre Ríos
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La Previa: 2365
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La Primera: 7412
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Matutina: 8956
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Vespertina: 3014
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Nocturna: 5521
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
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• La Previa: 10:15 hs.
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• La Primera: 12:00 hs.
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• La Matutina: 15:00 hs.
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• La Vespertina: 18:00 hs.
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• La Nocturna: 21:00 hs.