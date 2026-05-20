Quiniela de hoy miércoles 20 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organized y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 20 de mayo

• A la cabeza: 8111 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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2222

2422

0739

5008

4831

2882

0904

1672

2243

0854

2476

1048

8274

7664

2810

5990

4979

3106

0225

Resultados Quiniela Previa Provincia del 20 de mayo

• A la cabeza: 2256 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2256

5489

7055

0834

6422

4749

1109

9235

8527

1684

9081

3410

2715

6328

8490

1022

5534

7349

3102

4296

Resultados Quiniela Primera Nacional del 20 de mayo

• A la cabeza: 2286 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2286

9888

4086

1865

3916

8698

1770

6184

1821

7439

5911

6424

9336

6599

0045

3050

3888

0294

5194

3405

Resultados Quiniela Primera Provincia del 20 de mayo

• A la cabeza: 1651 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1651

7869

4471

0984

2315

9046

1172

4538

6927

7411

3590

1283

8722

4905

0311

8254

1928

0471

6425

9301

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 20 de mayo

• A la cabeza: 4827 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4827

2991

2167

4639

4236

5335

4653

0865

1406

6695

8226

7497

8924

4993

0770

0871

7527

5867

0067

6427

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 20 de mayo

• A la cabeza: 8639 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8639

2703

4621

7322

5778

5876

9224

3260

0687

7177

0851

3491

1290

0230

6965

4229

4365

1433

8995

2957

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 20 de mayo

• A la cabeza: 5945 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5945

9438

9402

1126

4138

5773

5915

8699

2307

1704

6968

7401

5519

4536

5942

4909

0883

8685

9104

2853

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 20 de mayo

• A la cabeza: 3822 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3822

7410

5936

1224

0984

7433

8192

5027

6311

4590

1284

7365

0912

4821

6398

5011

7439

2814

0036

5941

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 20 de mayo

• A la cabeza: 5136 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5136

5156

2634

1904

1265

5383

5005

8480

9077

6555

2143

3067

9852

2221

3864

4642

6735

2301

8089

9134

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 20 de mayo

• A la cabeza: 0517 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0517

7965

6997

6526

4674

4910

0916

3451

3292

2085

9127

7662

9908

7079

8117

6645

4422

2014

2763

5732

Resultados de la Quiniela del 20 de mayo por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 4125

La Primera: 8369

Matutina: 7985

Vespertina: 0147

Nocturna: 6325

Resultados Santa Fe

La Previa: 5334

La Primera: 1894

Matutina: 0521

Vespertina: 6784

Nocturna: 9021

Resultados Entre Ríos

La Previa: 2365

La Primera: 7412

Matutina: 8956

Vespertina: 3014

Nocturna: 5521

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: