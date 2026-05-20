miércoles 20 de mayo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy miércoles 20 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, miércoles 20 de mayo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organized y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 20 de mayo

A la cabeza: 8111 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  • 8111

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  • 2222

  • 2422

  • 0739

  • 5008

  • 4831

  • 2882

  • 0904

  • 1672

  • 2243

  • 0854

  • 2476

  • 1048

  • 8274

  • 7664

  • 2810

  • 5990

  • 4979

  • 3106

  • 0225

Resultados Quiniela Previa Provincia del 20 de mayo

A la cabeza: 2256 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  • 2256

  • 5489

  • 7055

  • 0834

  • 6422

  • 4749

  • 1109

  • 9235

  • 8527

  • 1684

  • 9081

  • 3410

  • 2715

  • 6328

  • 8490

  • 1022

  • 5534

  • 7349

  • 3102

  • 4296

Resultados Quiniela Primera Nacional del 20 de mayo

A la cabeza: 2286 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  • 2286

  • 9888

  • 4086

  • 1865

  • 3916

  • 8698

  • 1770

  • 6184

  • 1821

  • 7439

  • 5911

  • 6424

  • 9336

  • 6599

  • 0045

  • 3050

  • 3888

  • 0294

  • 5194

  • 3405

Resultados Quiniela Primera Provincia del 20 de mayo

A la cabeza: 1651 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  • 1651

  • 7869

  • 4471

  • 0984

  • 2315

  • 9046

  • 1172

  • 4538

  • 6927

  • 7411

  • 3590

  • 1283

  • 8722

  • 4905

  • 0311

  • 8254

  • 1928

  • 0471

  • 6425

  • 9301

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 20 de mayo

A la cabeza: 4827 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  • 4827

  • 2991

  • 2167

  • 4639

  • 4236

  • 5335

  • 4653

  • 0865

  • 1406

  • 6695

  • 8226

  • 7497

  • 8924

  • 4993

  • 0770

  • 0871

  • 7527

  • 5867

  • 0067

  • 6427

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 20 de mayo

A la cabeza: 8639 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  • 8639

  • 2703

  • 4621

  • 7322

  • 5778

  • 5876

  • 9224

  • 3260

  • 0687

  • 7177

  • 0851

  • 3491

  • 1290

  • 0230

  • 6965

  • 4229

  • 4365

  • 1433

  • 8995

  • 2957

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 20 de mayo

A la cabeza: 5945 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  • 5945

  • 9438

  • 9402

  • 1126

  • 4138

  • 5773

  • 5915

  • 8699

  • 2307

  • 1704

  • 6968

  • 7401

  • 5519

  • 4536

  • 5942

  • 4909

  • 0883

  • 8685

  • 9104

  • 2853

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 20 de mayo

A la cabeza: 3822 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  • 3822

  • 7410

  • 5936

  • 1224

  • 0984

  • 7433

  • 8192

  • 5027

  • 6311

  • 4590

  • 1284

  • 7365

  • 0912

  • 4821

  • 6398

  • 5011

  • 7439

  • 2814

  • 0036

  • 5941

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 20 de mayo

A la cabeza: 5136 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  • 5136

  • 5156

  • 2634

  • 1904

  • 1265

  • 5383

  • 5005

  • 8480

  • 9077

  • 6555

  • 2143

  • 3067

  • 9852

  • 2221

  • 3864

  • 4642

  • 6735

  • 2301

  • 8089

  • 9134

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 20 de mayo

A la cabeza: 0517 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  • 0517

  • 7965

  • 6997

  • 6526

  • 4674

  • 4910

  • 0916

  • 3451

  • 3292

  • 2085

  • 9127

  • 7662

  • 9908

  • 7079

  • 8117

  • 6645

  • 4422

  • 2014

  • 2763

  • 5732

Resultados de la Quiniela del 20 de mayo por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 4125

  • La Primera: 8369

  • Matutina: 7985

  • Vespertina: 0147

  • Nocturna: 6325

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 5334

  • La Primera: 1894

  • Matutina: 0521

  • Vespertina: 6784

  • Nocturna: 9021

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 2365

  • La Primera: 7412

  • Matutina: 8956

  • Vespertina: 3014

  • Nocturna: 5521

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • • La Previa: 10:15 hs.

  • • La Primera: 12:00 hs.

  • • La Matutina: 15:00 hs.

  • • La Vespertina: 18:00 hs.

  • • La Nocturna: 21:00 hs.

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