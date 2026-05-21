Quiniela de hoy jueves 21 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organized y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 21 de mayo

• A la cabeza: 1722 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1722 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 5105 6749 0405 6586 2486 6722 7637 4679 1591 2443 6963 4178 8832 6599 3702 9363 0644 1478 8412

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 21 de mayo

• A la cabeza: 0856 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0856 0054 3196 0281 1569 0648 6551 5498 9701 2370 2183 3801 8552 1492 7243 6544 4048 5987 1578 5966

Resultados Quiniela Primera Nacional del 21 de mayo

• A la cabeza: 7140 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7140 8866 8052 0088 3643 9609 7509 4166 1425 3631 3545 2135 5371 1845 3401 0755 5598 7517 6825 0896

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 21 de mayo

• A la cabeza: 3047 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3047 4343 0982 0352 5672 5233 2952 0442 0710 2723 5064 6564 3912 7778 6838 8092 3312 4058 0207 0563

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 21 de mayo

• A la cabeza: 0501 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0501 0259 5996 3175 8551 2940 6752 1445 5869 3630 4114 9812 3658 7414 2563 3369 4885 0122 5963 3012

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 21 de mayo

• A la cabeza: 3891 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3891 0518 9922 6174 4891 2847 6370 1849 7071 9378 4161 1588 7594 1271 2285 6231 8061 0758 6675 4612

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 21 de mayo

• A la cabeza: 9618 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9618 1469 5696 0487 2351 3698 1478 5236 8963 4125 0236 1477 5896 2365 8974 1254 8965 3254 0147 2589

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 21 de mayo

• A la cabeza: 5701 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5701 4969 9952 8857 9822 5668 5488 8110 0359 2421 0738 0502 2101 8982 7585 9637 1473 1897 8812 0918

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 21 de mayo

• A la cabeza: 4589 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4589 1254 3698 7412 8520 9632 1478 5236 0214 3652 8965 2314 4785 9658 3214 0147 8521 3695 7410 0258

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 21 de mayo

• A la cabeza: 6813 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6813 8081 9284 6813 8662 4219 3640 4696 6979 1187 0017 0722 9068 8330 0630 4144 2568 6285 6129 3974

Resultados de la Quiniela del 21 de mayo por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 4125 La Primera: 8596 Matutina: 7412 Vespertina: 3698 Nocturna: 1596

Resultados Santa Fe

La Previa: 8965 La Primera: 4120 Matutina: 0258 Vespertina: 7410 Nocturna: 3652

Resultados Entre Ríos

La Previa: 0214 La Primera: 3695 Matutina: 8521 Vespertina: 9658 Nocturna: 4785

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.