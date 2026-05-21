viernes 22 de mayo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy jueves 21 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, jueves 21 de mayo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organized y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 21 de mayo

• A la cabeza: 1722 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1722

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  2. 5105

  3. 6749

  4. 0405

  5. 6586

  6. 2486

  7. 6722

  8. 7637

  9. 4679

  10. 1591

  11. 2443

  12. 6963

  13. 4178

  14. 8832

  15. 6599

  16. 3702

  17. 9363

  18. 0644

  19. 1478

  20. 8412

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 21 de mayo

• A la cabeza: 0856 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0856

  2. 0054

  3. 3196

  4. 0281

  5. 1569

  6. 0648

  7. 6551

  8. 5498

  9. 9701

  10. 2370

  11. 2183

  12. 3801

  13. 8552

  14. 1492

  15. 7243

  16. 6544

  17. 4048

  18. 5987

  19. 1578

  20. 5966

Resultados Quiniela Primera Nacional del 21 de mayo

• A la cabeza: 7140 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7140

  2. 8866

  3. 8052

  4. 0088

  5. 3643

  6. 9609

  7. 7509

  8. 4166

  9. 1425

  10. 3631

  11. 3545

  12. 2135

  13. 5371

  14. 1845

  15. 3401

  16. 0755

  17. 5598

  18. 7517

  19. 6825

  20. 0896

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 21 de mayo

• A la cabeza: 3047 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3047

  2. 4343

  3. 0982

  4. 0352

  5. 5672

  6. 5233

  7. 2952

  8. 0442

  9. 0710

  10. 2723

  11. 5064

  12. 6564

  13. 3912

  14. 7778

  15. 6838

  16. 8092

  17. 3312

  18. 4058

  19. 0207

  20. 0563

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 21 de mayo

• A la cabeza: 0501 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0501

  2. 0259

  3. 5996

  4. 3175

  5. 8551

  6. 2940

  7. 6752

  8. 1445

  9. 5869

  10. 3630

  11. 4114

  12. 9812

  13. 3658

  14. 7414

  15. 2563

  16. 3369

  17. 4885

  18. 0122

  19. 5963

  20. 3012

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 21 de mayo

• A la cabeza: 3891 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3891

  2. 0518

  3. 9922

  4. 6174

  5. 4891

  6. 2847

  7. 6370

  8. 1849

  9. 7071

  10. 9378

  11. 4161

  12. 1588

  13. 7594

  14. 1271

  15. 2285

  16. 6231

  17. 8061

  18. 0758

  19. 6675

  20. 4612

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 21 de mayo

• A la cabeza: 9618 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9618

  2. 1469

  3. 5696

  4. 0487

  5. 2351

  6. 3698

  7. 1478

  8. 5236

  9. 8963

  10. 4125

  11. 0236

  12. 1477

  13. 5896

  14. 2365

  15. 8974

  16. 1254

  17. 8965

  18. 3254

  19. 0147

  20. 2589

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 21 de mayo

• A la cabeza: 5701 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5701

  2. 4969

  3. 9952

  4. 8857

  5. 9822

  6. 5668

  7. 5488

  8. 8110

  9. 0359

  10. 2421

  11. 0738

  12. 0502

  13. 2101

  14. 8982

  15. 7585

  16. 9637

  17. 1473

  18. 1897

  19. 8812

  20. 0918

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 21 de mayo

• A la cabeza: 4589 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4589

  2. 1254

  3. 3698

  4. 7412

  5. 8520

  6. 9632

  7. 1478

  8. 5236

  9. 0214

  10. 3652

  11. 8965

  12. 2314

  13. 4785

  14. 9658

  15. 3214

  16. 0147

  17. 8521

  18. 3695

  19. 7410

  20. 0258

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 21 de mayo

• A la cabeza: 6813 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6813

  2. 8081

  3. 9284

  4. 6813

  5. 8662

  6. 4219

  7. 3640

  8. 4696

  9. 6979

  10. 1187

  11. 0017

  12. 0722

  13. 9068

  14. 8330

  15. 0630

  16. 4144

  17. 2568

  18. 6285

  19. 6129

  20. 3974

Resultados de la Quiniela del 21 de mayo por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 4125 La Primera: 8596 Matutina: 7412 Vespertina: 3698 Nocturna: 1596

Resultados Santa Fe

La Previa: 8965 La Primera: 4120 Matutina: 0258 Vespertina: 7410 Nocturna: 3652

Resultados Entre Ríos

La Previa: 0214 La Primera: 3695 Matutina: 8521 Vespertina: 9658 Nocturna: 4785

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

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