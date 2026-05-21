Quiniela de hoy jueves 21 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organized y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 21 de mayo
• A la cabeza: 1722 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5105
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6749
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0405
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6586
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2486
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6722
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7637
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4679
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1591
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2443
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6963
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4178
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8832
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6599
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3702
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9363
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0644
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1478
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8412
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 21 de mayo
• A la cabeza: 0856 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0856
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0054
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3196
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0281
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1569
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0648
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6551
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5498
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9701
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2370
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2183
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3801
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8552
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1492
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7243
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6544
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4048
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5987
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1578
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5966
Resultados Quiniela Primera Nacional del 21 de mayo
• A la cabeza: 7140 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7140
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8866
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8052
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0088
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3643
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9609
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7509
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4166
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1425
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3631
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3545
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2135
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5371
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1845
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3401
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0755
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5598
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7517
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6825
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0896
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 21 de mayo
• A la cabeza: 3047 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3047
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4343
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0982
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0352
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5672
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5233
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2952
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0442
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0710
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2723
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5064
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6564
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3912
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7778
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6838
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8092
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3312
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4058
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0207
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0563
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 21 de mayo
• A la cabeza: 0501 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0501
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0259
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5996
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3175
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8551
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2940
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6752
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1445
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5869
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3630
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4114
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9812
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3658
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7414
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2563
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3369
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4885
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0122
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5963
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3012
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 21 de mayo
• A la cabeza: 3891 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3891
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0518
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9922
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6174
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4891
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2847
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6370
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1849
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7071
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9378
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4161
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1588
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7594
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1271
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2285
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6231
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8061
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0758
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6675
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4612
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 21 de mayo
• A la cabeza: 9618 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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9618
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1469
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5696
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0487
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2351
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3698
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1478
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5236
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8963
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4125
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0236
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1477
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5896
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2365
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8974
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1254
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8965
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3254
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0147
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2589
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 21 de mayo
• A la cabeza: 5701 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5701
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4969
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9952
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8857
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9822
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5668
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5488
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8110
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0359
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2421
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0738
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0502
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2101
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8982
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7585
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9637
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1473
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1897
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8812
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0918
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 21 de mayo
• A la cabeza: 4589 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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4589
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1254
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3698
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7412
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8520
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9632
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1478
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5236
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0214
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3652
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8965
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2314
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4785
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9658
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3214
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0147
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8521
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3695
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7410
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0258
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 21 de mayo
• A la cabeza: 6813 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6813
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8081
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9284
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6813
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8662
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4219
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3640
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4696
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6979
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1187
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0017
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0722
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9068
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8330
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0630
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4144
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2568
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6129
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3974
Resultados de la Quiniela del 21 de mayo por provincia
Resultados Córdoba
La Previa: 4125 La Primera: 8596 Matutina: 7412 Vespertina: 3698 Nocturna: 1596
Resultados Santa Fe
La Previa: 8965 La Primera: 4120 Matutina: 0258 Vespertina: 7410 Nocturna: 3652
Resultados Entre Ríos
La Previa: 0214 La Primera: 3695 Matutina: 8521 Vespertina: 9658 Nocturna: 4785
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.