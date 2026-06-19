Día de la Bandera: cortes de tránsito y transporte público este sábado 20 de junio en Rosario

En el marco del 206° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano se celebrará en Rosario el acto oficial del Día de la Bandera, este sábado 20 de junio. La jornada emotiva combinará la Promesa de Lealtad de miles de estudiantes a la insignia patria, espectáculos artísticos y una amplia propuesta cultural. Las medidas de seguridad incluirán cortes de tránsito en las inmediaciones del Monumento y desvíos vehiculares.

Los primeros cortes comenzarán a la medianoche y se irán ampliando entre las 6 y las 7 de la mañana, permaneciendo vigentes hasta aproximadamente las 21 horas, cuando finalicen los festejos y se normalice progresivamente el tráfico en la zona en la que se desarrollará la celebración.

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La Municipalidad de Rosario de la ciudad desplegará un operativo especial que afectará la circulación de los automovilistas desde la medianoche de este viernes 19 de junio en distintos sectores del centro y la zona costera.

En paralelo, el municipio dispuso que el Transporte Urbano de Pasajeros y el sistema de bicicletas públicas Mi bici tu bici sean gratuitos entre las siete de la mañana y las 20 horas del 20 de junio para facilitar el acceso de vecinos y visitantes a los festejos.

Cortes de tránsito programados en Rosario por el Día de la Bandera

Además, se reforzarán las frecuencias de las líneas que llegan al área del Monumento a la Bandera, mientras que taxis y remises funcionarán con normalidad.

Día de la bandera: Cortes de tránsito programados en la ciudad de Rosario el sábado 20 de junio

Desde las 0 hasta las 21 horas:

-French de Navarra y Domínguez.

- L. Porta y avenida Belgrano.

- Pasaje de las Artes y avenida Belgrano



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Desde las 6 hasta las 21 horas :

- Córdoba y Buenos Aires.

- Córdoba y Juan Manuel de Rosas.

- Primero de Mayo y Rioja.

- Avenida Belgrano y Pasaje Guido.

Desde las 7 hasta las 21:

- San Juan y avenida Belgrano.

- San Juan y avenida Libertad.

- Rioja y R. Domínguez.

- Avenida Belgrano y Rioja.

- Santa Fe y Buenos Aires.

- Avenida Belgrano y Buenos Aires.

- Avenida Belgrano y Laprida.

- Avenida Belgrano y Sargento Cabral.

20 de junio: Día de la Bandera en Rosario

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Las autoridades advirtieron que el operativo por el Día de la Bandera podrá modificarse en tiempo real si este sábado 20 de junio la concurrencia supera las previsiones iniciales o si fuera necesario ampliar los sectores destinados exclusivamente al tránsito peatonal.

Desde la Municipalidad de Rosario recomendaron planificar los traslados con anticipación, utilizar el transporte público siempre que sea posible y respetar las indicaciones del personal de tránsito para evitar demoras, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al finalizar los espectáculos musicales, cuando se espera el mayor movimiento de personas en la zona costera de Rosario.

PM - ds