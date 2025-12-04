El Día de la Publicidad, celebrado cada 4 de diciembre en Argentina, tiene su origen en un encuentro fundamental para la profesionalización del sector y la difusión de buenas prácticas en creatividad y comunicación. Aquella fecha conmemora el Primer Congreso de Publicidad que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires en 1936.

Su reunión no solo fue un hito histórico para la industria local, sino que también sentó las bases para el estudio y desarrollo sistemático de la actividad en el país, transformando la manera en que se concebía el mensaje comercial.

El Congreso del 36 y la búsqueda de la profesionalización

El congreso de 1936 fue convocado por la antigua Asociación de Jefes de Propaganda. El objetivo principal de los profesionales reunidos era doble: por un lado, buscaban unificar criterios y debatir los aspectos centrales de la profesión; por otro, tenían la meta de promover formalmente la enseñanza de la publicidad en Argentina. Este espíritu de cooperación y de elevación del estándar profesional fue lo que finalmente impulsó la designación del Día de la Publicidad.

Se trató de un encuentro determinante para el futuro del sector, ya que durante su desarrollo se fundó la Asociación de Jefes de Propaganda (antecesora de instituciones actuales), un organismo esencial. Esta entidad fue creada con la misión de impulsar la investigación, el estudio y el desarrollo constante de la carrera publicitaria. Su existencia ayudó a consolidar un marco de trabajo más estructurado y a fomentar la visión de la publicidad como una disciplina estratégica.

Los primeros pasos de la publicidad en Argentina se remontan a principios del siglo XIX con avisos en medios gráficos como El Telégrafo Mercantil. Sin embargo, fue a comienzos del siglo XX cuando el sector comenzó a ganar complejidad y sofisticación, con la aparición de las primeras agencias y la consolidación de marcas. La década de 1920, en particular, fue un periodo de gran expansión, donde Argentina, con su crecimiento económico, ofrecía un ambiente fértil para el desarrollo de nuevas prácticas publicitarias, incluyendo la apelación a elementos psicológicos.

La celebración de este día a nivel nacional es un reconocimiento a la creatividad, la estrategia y el impacto cultural que genera la publicidad. Más allá de su función primordial de promover la venta de productos y servicios, esta disciplina funciona como un espejo de la sociedad, reflejando y moldeando los hábitos de consumo, los valores y las tendencias culturales de un momento dado, como se observa en campañas históricas que perduran en la memoria colectiva.

En la actualidad, la conmemoración se centra en destacar la evolución de la publicidad en un entorno digital en constante cambio. Los canales se han multiplicado y, si bien los medios tradicionales como radio y televisión siguen siendo relevantes, la web y las redes sociales se han convertido en plataformas clave para alcanzar audiencias segmentadas y masivas. Las nuevas tecnologías permiten una interacción más específica con el público objetivo.