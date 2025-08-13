Cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo, una fecha dedicada a reconocer a las personas que realizan la mayoría de sus actividades con la mano izquierda.

Una investigación realizada por John W. Santrock reveló que los profesionales de matemáticas, música, arquitectura y artes son, en su mayoría, zurdos. Incluso, estudios de la Universidad de Minnesota indicaron que un 20% de los estudiantes con las calificaciones más altas en el examen SAT eran zurdos, el doble del promedio general.

En cuanto a la cantidad de personas zurdas en el mundo, se estima que alrededor del 10% de la población mundial usa preferentemente la mano izquierda, aunque se cree que el porcentaje real podría ser más alto.

Mitos, verdades y curiosidades de los zurdos en su día

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Zurdo?

La fecha fue establecida por el Club de Zurdos el 13 de agosto de 1976 en Londres, Inglaterra, con el objetivo de honrar su estilo de vida y concientizar sobre los desafíos que enfrentan. En el pasado, la zurdera estuvo asociada a connotaciones negativas, como la mala suerte o la mala salud, y en algunas culturas se llegó a obligar a los zurdos a usar la mano derecha para evitar el estigma.

Las personas zurdas suelen destacarse por su creatividad. Numerosos artistas, músicos y escritores famosos han sido zurdos. En la actualidad, muchas celebridades han alcanzado el éxito siendo zurdas, como Paul McCartney, Diego Armando Maradona, Barack Obama, Bill Gates, Lionel Messi, Ayrton Senna, Ringo Bonavena, David Bowie, Angelina Jolie, Robert De Niro, Bill Clinton, Emanuel Ginóbili, Gustavo Cerati, Rafael Nadal y Jimi Hendrix, entre otros.

