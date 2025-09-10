Cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en la Argentina. En esta fecha, los maestros y alumnos de escuelas primarias y secundarias cuentan con un asueto educativo, lo que les otorga un día de descanso escolar. Cabe aclarar que no se trata de un feriado nacional.

Sin embargo, los estudiantes de nivel secundario y universitario tendrán clases normales, salvo en aquellas instituciones que realicen actividades especiales.

¿Por qué se conmemora el Día del Maestro?

Cada 11 de septiembre se recuerda a Domingo Faustino Sarmiento, considerado el “padre del aula”. Con apenas 15 años, inauguró su primera escuela en San Luis, más precisamente en San Francisco del Monte de Oro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sarmiento defendía que la educación debía ser pública, gratuita y común, y la misma para niñas y niños. Además de su rol en la enseñanza, fue una figura política y educativa de gran relevancia en la región. Autodidacta, ocupó cargos como concejal, senador y gobernador de San Juan.

También fue Presidente de la Nación entre 1868 y 1874. Durante su gestión presidencial, impulsó la creación de más de 800 colegios y promovió leyes, programas e institutos orientados a la expansión educativa.

19 ideas de Sarmiento que le cambiaron la vida a los argentinos y que todavía están vigentes | Perfil

Tras finalizar su mandato presidencial, realizó el primer censo nacional, que reveló que el 70% de la población era analfabeta. Ante ese panorama, fundó más de 800 escuelas, así como academias de ciencias, el Observatorio Nacional e institutos militares. También promovió la construcción de 5.000 kilómetros de telégrafo y 500 kilómetros de vías ferroviarias, contribuyendo a la modernización del país.

Sus modelos educativos estuvieron inspirados en los sistemas de Chile, Paraguay y Uruguay.

MC.