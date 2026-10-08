Día del Trabajador Rural: el 8 de octubre de 1944 se firmó el primer Estatuto del Peón de Campo

El 8 de octubre de 1944 se produjo un hito fundacional en la historia del derecho laboral argentino, tras la oficialización del Día del Trabajador Rural en el territorio de la República Argentina a través de la promulgación del primer Estatuto del Peón de Campo, que transformó de manera irreversible las condiciones de vida y condiciones de trabajo en las zonas rurales.

La normativa sentó la bases para el reconocimiento del trabajador del sector agrícola y ganadero como sujeto pleno de derecho en la estructura social de la Argentina.

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A lo largo de los decenios, el marco normativo del sector rural atravesó diversas etapas. Un avance significativo en la consolidación de estos derechos se alcanzó con la sanción de la Ley N° 26.727 de Trabajo Agrario, que modernizó el régimen laboral del campo al establecer la jornada de 8 horas diarias y 44 semanales, la jubilación ordinaria reducida a los 57 años de edad y la creación del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).

Día del Trabajador Rural

La historiadora e investigadora especializada en estudios agrarios del CONICET, Silvia Malló, subrayó que “el decreto de 1944 desarticuló las relaciones de paternalismo y subordinación absoluta que regían en las estancias argentinas. Al fijar el pago obligatorio en moneda nacional, la jornada limitada y la vivienda digna, la normativa sentó un precedente decisivo para la sindicalización rural y el surgimiento de marcos legales modernos como la posterior Ley de Trabajo Agrario”

En tanto que, inicialmente el decreto ley N° 28.169/44 instituyó formalmente la figura del trabajador de campo y fue impulsado por la Secretaría de Trabajo y Previsión durante la presidencia de Juan Domingo Perón.

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Desde UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) destacaron que, a partir de una resolución de la Comisión Nacional, quedó establecido el 8 de octubre como el Día del Trabajador Rural, con carácter de feriado con goce de remuneración para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen Nacional del Trabajo Agrario.

Día del Trabajador Rural: su rol en la economía y la sociedad

La conmemoración del Día del Trabajador Rural invita a reflexionar sobre el valor indispensable del capital humano en el entramado bioeconómico y agroexportador.

Detrás de cada tonelada de grano cosechada, de la cadena ganadera y de las economías regionales (fruticultura, vitivinicultura, yerba mate, entre otras), se encuentra la labor continua de miles de familias rurales.

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Día del Trabajador Rural

En este 8 de octubre, el reconocimiento de la fecha trasciende el homenaje histórico para enfocar los desafíos contemporáneos: la erradicación del trabajo no registrado, la capacitación técnica en nuevas tecnologías agrarias y la mejora continua de la calidad de vida en las comunidades del interior.

PM