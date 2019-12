Día Internacional del Té: por qué no se va a celebrar este 15 de diciembre

El té es la segunda bebida más consumida en todo el mundo. En Argentina esta infusión no tiene el mismo nivel de popularidad que el café o el mate, pero de a poco gana adeptos entre la población gracias a las tendencias que promueven una vida más saludable y el auge de las técnicas de relajación como el yoga o la meditación a las que está asociada su ingesta.

En países como China o Japón el té es la bebida nacional por excelencia, donde durante siglos se creó una cultura entorno al consumo de esta infusión milenaria. En otros, como Reino Unido, el “Tea time” es una de las tradiciones más arraigadas y conocidas. Con todo, no es de extrañar que tuviera un día internacional, pero no estaba refrenado por las Naciones Unidas.

Desde el año 2005 que cada 15 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Té por una iniciativa de países productores de esta infusión, como China, India, Japón, Sri Lanka o Turquía. Los objetivos de esta jornada están enfocados en promocionar de forma conjunta el consumo de té y su comercialización así como establecer un marco legal adecuado para este sector.

No obstante, este 2019 será el primer año en más de una década que no va a celebrarse el día internacional del té y la “culpa” de eso la tendrían precisamente los países que son los mayores productores de esta infusión.

El año pasado, entre el 17 y el 20 de mayo, tuvo lugar en la ciudad china de Hangzhou la 23ª reunión del Grupo intergubernamental sobre el té. Fue durante ese encuentro que el país anfitrión propuso modificar la fecha en la que se celebra el día internacional de esta infusión.

India había realizado una propuesta similar en octubre del año 2015 para que la jornada fuera oficializada dentro de las Naciones Unidas, y no solamente que fuera impulsada por sindicatos y organizaciones internacionales de productores de té.

En septiembre de 2018, el Comité de Problemas de Productos Básicos (CCP) en su 72º período de sesiones apoyó la propuesta de China y trabajó para presentarla a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el período de sesiones de 2019. Finalmente, el pasado octubre se aceptó la iniciativa y quedó oficialmente establecida la fecha el 21 de mayo.

