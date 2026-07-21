Día Mundial del Perro: cómo mejorar la calidad de vida de tu mascota con simples hábitos

Cada 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro, una fecha que invita a reconocer el papel que estos animales ocupan en la vida cotidiana de millones de personas y a reflexionar sobre la responsabilidad que implica compartir la vida con una mascota. Aunque no fue establecida por un organismo internacional, la efeméride se consolidó desde 2004 gracias al impulso de organizaciones protectoras, amantes de los animales y medios de comunicación que promovieron una jornada dedicada a destacar la importancia de los perros en la sociedad.

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Más allá de ser considerados "el mejor amigo del hombre", los perros cumplen hoy un rol fundamental en múltiples ámbitos. Son compañeros de vida, integrantes de la familia y también aliados en tareas de asistencia, rescate, seguridad, detección de enfermedades y apoyo emocional. Su capacidad para establecer vínculos estrechos con las personas los convirtió en una de las mascotas más elegidas en todo el mundo.

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Se estima que existen más de 900 millones de perros en el planeta. Mientras millones viven en hogares donde reciben cuidados y afecto, otros aún enfrentan situaciones de abandono, maltrato o viven en las calles. Por ese motivo, el Día Mundial del Perro también busca sensibilizar sobre la importancia de la adopción responsable, la tenencia consciente y el compromiso de garantizarles una vida digna.

Especialistas en bienestar animal coinciden en que el vínculo entre las personas y sus mascotas genera beneficios mutuos. La convivencia con un perro puede contribuir a reducir el estrés, disminuir la sensación de soledad, incentivar la actividad física y favorecer la creación de rutinas saludables.

En ese sentido, la médica veterinaria Aldana Becker explicó que el bienestar de los animales depende en gran medida de los cuidados que reciben por parte de sus tutores. "Hoy sabemos que el vínculo entre las personas y sus mascotas tiene un enorme impacto en la calidad de vida de ambos, pero así como ellas nos brindan compañía todos los días, nosotros tenemos la responsabilidad de garantizarles una vida saludable mediante la prevención y los cuidados adecuados", sostuvo.

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La especialista agregó que ese intercambio también beneficia a las personas. Según indicó, mientras los perros reciben protección, alimentación y atención veterinaria, ellos aportan compañía, bienestar emocional y acompañamiento en distintas etapas de la vida.

Un compañero con capacidades extraordinarias

La relación entre humanos y perros se remonta a miles de años. A lo largo de ese tiempo, estos animales desarrollaron habilidades que los convierten en aliados únicos para numerosas tareas.

Una de sus capacidades más sorprendentes es el olfato. Los perros poseen entre 10.000 y 100.000 veces más sensibilidad olfativa que los seres humanos y cuentan con alrededor de 300 millones de receptores olfativos, frente a los aproximadamente cinco millones que tiene una persona. Gracias a esa capacidad pueden detectar drogas, explosivos e incluso colaborar en la identificación temprana de algunas enfermedades.

También destacan por su extraordinaria audición. Son capaces de percibir sonidos de hasta 65.000 Hz, muy por encima del límite del oído humano, que ronda los 20.000 Hz. Esta característica les permite anticipar ruidos lejanos o movimientos que pasan inadvertidos para las personas.

Los perros también poseen una notable capacidad para adaptarse a rutinas. Diversos estudios demostraron que pueden percibir el paso del tiempo, motivo por el cual suelen anticipar el horario de los paseos, las comidas o la llegada de sus dueños al hogar.

Otra curiosidad es que, al igual que las personas, sueñan. Durante la fase REM del sueño presentan actividad cerebral similar a la humana, razón por la cual es habitual observar movimientos de patas, pequeños ladridos o gestos mientras descansan.

Día Mundial del Perro Adoptado: el impacto de darles una segunda oportunidad

En cuanto a la regulación de la temperatura corporal, estos animales no transpiran por toda la piel. El calor lo eliminan principalmente mediante el jadeo y a través de las almohadillas de sus patas, por lo que una correcta hidratación resulta indispensable, especialmente durante los días de altas temperaturas.

Su corazón también funciona a un ritmo diferente al de las personas. Dependiendo de la raza y el tamaño, puede latir entre 60 y 140 veces por minuto, siendo los perros pequeños quienes presentan una frecuencia cardíaca más elevada.

Cinco actividades para fortalecer el vínculo

El Día Mundial del Perro también representa una oportunidad para dedicar tiempo de calidad a las mascotas. Los especialistas recomiendan incorporar actividades sencillas que favorezcan tanto su bienestar físico como emocional.

Una de ellas consiste en explorar nuevos espacios. Pasear por una plaza distinta, recorrer un sendero natural o simplemente caminar por calles desconocidas estimula los sentidos del animal, permitiéndole descubrir nuevos olores, sonidos y estímulos.

Otra propuesta consiste en realizar juegos de búsqueda, escondiendo premios, alimento o juguetes en distintos sectores de la casa. Este tipo de ejercicios potencia el uso del olfato, mantiene activa la mente y ayuda a canalizar la energía de forma positiva.

También resulta beneficioso enseñar nuevos trucos o desafíos mediante técnicas basadas en el refuerzo positivo. Además de estimular el aprendizaje, fortalece la confianza entre el perro y su tutor y mejora la comunicación cotidiana, siempre respetando la edad y las capacidades físicas del animal.

Los veterinarios también aconsejan reservar momentos exclusivos de juego diario. Actividades tan simples como lanzar una pelota, utilizar juguetes interactivos o compartir unos minutos de recreación fortalecen el vínculo afectivo y generan experiencias positivas para ambos.

Finalmente, recomiendan establecer rutinas compartidas. Mantener horarios estables para los paseos, las comidas y los momentos de interacción aporta previsibilidad, disminuye el estrés y refuerza la sensación de seguridad de la mascota.