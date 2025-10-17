Donan mamografías para que más mujeres accedan, gratuitamente, a un control anual

Octubre es el Mes Mundial de Concientización sobre el Cáncer de Mama, cuando múltiples organizaciones impulsan acciones para promover los controles regulares y el diagnóstico oportuno. En ese marco, una empresa renovó su compromiso con la causa de la prevención y realizó una donación de 1200 mamografías.

Esta iniciativa facilita el acceso gratuito a estudios en centros de salud especializados ubicados en Corrientes, Chaco y Jujuy —zonas donde se observa menor acceso a los estudios—. La campaña también financia seguimiento médico, orientación, información y apoyo en cada etapa.

Datos sobre el cáncer de mama

“Los datos oficiales más recientes que tenemos fueron publicados en 2022 por el Instituto Nacional del Cáncer e indican que, en Argentina, cada año se registran alrededor de 6.000 fallecimientos por cáncer de mama y se diagnostican unos 22 mil nuevos casos de esta forma oncológica”, resume la Dra. Sara Perrault, cirujana y especialista en imágenes que integra el staff profesional de Mamotest.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Recomiendan una mamo anual para poder tener un diagnóstico temprano

En Argentina, el de mama es el tipo de cáncer con mayor prevalencia de estas patologías: se calcula que 1 de cada 8 mujeres va a tener un cáncer de este tipo a lo largo de su vida.

Pero lo importante es recordar que, si se hacen los estudios de diagnóstico indicados periódicamente y se logra encontrarlo en forma precoz, las perspectivas de que los tratamientos sean menos invasivos y el paciente logre una curación total y efectiva son realmente muy altas.

La prevención baja la mortalidad

Según la Dra. Perrault, “la buena noticia es que, en los últimos años, vemos que la mortalidad por esta forma de cáncer está descendiendo y eso es gracias a que aumentó la detección precoz”. Otro punto importante es que, si se concreta el diagnóstico precoz, la calidad de vida futura de las pacientes será muy buena, ya que esa situación permite evitar las cirugías “mayores” o, incluso, puede ser innecesario recurrir a la quimioterapia que, a veces, provoca efectos secundarios molestos.

Por todo esto, la experta concluyó: “Debemos poner el foco en insistir en que las mujeres se hagan los estudios regulares e incentivar en el hábito de realizarse los controles mamarios al menos una vez al año”.

Cáncer de mama: 10 datos clave para entender su impacto y prevención

“Es un orgullo liderar una marca como Issue, que en este rubro tiene un propósito grande: la concientización sobre el cáncer de mama. Y no se queda en lo discursivo. Desde hace tres años, junto con Mamotest, lo convertimos en hechos, donando mamografías y brindando seguimiento a mujeres de menores recursos”, dijo Natalia Castañón, Category Marketing Manager Hair Color & Hair Care de Godrej.



¿Por qué importa la detección temprana?

En Argentina, 1 de cada 8 mujeres podría desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida.

Realizar los estudios indicados con periodicidad (como la mamografía anual desde la edad recomendada por el/la médico/a) se asocia a menor mortalidad y a tratamientos menos agresivos, mejorando la calidad de vida de las pacientes.

desde la edad recomendada por el/la médico/a) se asocia a menor mortalidad y a tratamientos menos agresivos, mejorando la calidad de vida de las pacientes. El diagnóstico en estadios iniciales abre la puerta a opciones terapéuticas más eficaces y con menor impacto.



¿Cómo acceder a las mamografías gratuitas?

Los turnos e información para acceder a este servicio gratuito se dan llamando al por WhatsApp: +54 9 379 466-6696 (lunes a viernes, 9 a 18 h).



Requisitos para acceder a esta posibilidad

Ser mayor de 40 años.

No contar con cobertura médica.

Menores de 40 años: presentar orden médica y/o antecedentes familiares.

Los centros Mamotest que prestan el servicio

Corrientes (Capital): Pellegrini 1338 – UNIMED (acceso por subsuelo).

Chaco (Presidencia Roque Sáenz Peña): Calle 15, entre 12 y 10.

Jujuy (Capital): Salta 675 – CEGIN (Centro Ginecológico Integral).

EG