Dramático robo a una joven embarazada en La Matanza: "Dejame entrar porque te tiro en la panza"

Una escena dramática vivió una joven embarazada este miércoles 12 de diciembre por la noche, cuando llegaba a su casa de la localidad bonaerense de Villa Madero, en el partido de La Matanza. Mientras su marido estacionaba su camioneta Chevrolet Zafira arriba de la vereda y ella intentaba abrir la puerta aparecieron de repente cuatro delincuentes que bajaron de un coche dispuestos a todos.

"Dejame entrar porque te tiro en la panza", le dijo uno de los asaltantes apuntándole con un revólver calibre 38. Romina Camacho (36) está embarazada de ocho meses y tiene programada la cesárea para este jueves. Al lado de ella, en la puerta de su casa de la calle Cabildo al 1300, se encontraba su hijo de 14 años, quien reaccionó sin pensarlo y empujó al ladrón para evitar que el sujeto le disparara a su mamá.

"Yo no podía hacer nada porque estaba lejos", recuerda Diego Araya (40), esposo de Romina, en declaraciones al canal América. El hombre había salido corriendo a la esquina mientras su mujer intentaba entrar a la casa. "Mi otro nene -apunta- estaba a unos metros, a diez más o menos, y gracias a Dios la salvó a la madre porque la corrió cuando le estaban apuntando a la panza".

"Mi hijo -continúa Diego- se le abalanza y se le tira encima cuando el ladrón le decía dejame entrar porque te tiro en la panza. Después, le pega dos trompadas y pelean hasta que se le cae el arma el piso y viene otro ladrón por atrás. En ese momento mi señora y el nene logran cerrar la puerta".

Lejos de resignarse, los ladrones intentan entrar en la casa. Eran cuatro que habían bajado de un Peugeot 208 blanco. Estaban todos armados. "En la camioneta habían quedado los otros chicos, la nena de 14 y el nene de 7. Desde atrás del baúl el nene me decía papá ayúdame. Ahí uno de ellos me tira los tres tiros y mi mujer sale de nuevo para tratar de rescatar a los chicos", recuerda Diego.

Cabildo al 1300, el lugar donde la familia fue interceptada por cuatro delincuentes armados (Foto: Google Street View).

"Podría haber sido un desastre", entiende el hombre horas después del dramático intento de robo. "Estaban todos armados con 38 en la mano. Y se querían llevar lo que sea. La camioneta o algún electrodoméstico. Estaban muy sacados, dispuestos a todo", grafica.

Finalmente, los delincuentes escapan sin llevarse nada. “Uno no pasaba los 16 años y los otros no tenían mucho más que 20 años", dice sobre los autores, quienes hasta el momento no pudieron ser identificados.

Romina se descompensó. Y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Santojanni. “Mi esposa está mal. Le pararon las contracciones y le dieron medicación. Ella tenía programada la cesárea para hoy. Los chicos también quedaron mal, estuvieron toda la noche sin dormir”, refiere Diego, consciente de que igual la sacaron muy barata.

LN cp