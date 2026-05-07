El Banco de Alimentos Buenos Aires distribuyó 7.283.252 kg de alimentos a más de 13000 organizaciones durante 2025

El Banco de Alimentos Buenos Aires (BDA) presentó su informe anual 2025 "Menos Hambre, Más Futuro" en el marco de un encuentro con 700 representantes de comedores y merenderos que trabajan junto al Banco en la tarea de alimentar a 354.027 personas a través de 1335 organizaciones sociales.

Durante 2025, el BDA distribuyó 7.283.252 kilos de alimentos, equivalentes a 21.849.756 platos de comida , consolidando su trabajo para reducir la inseguridad alimentaria y el acceso a una alimentación más nutritiva y saludable.

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La presidenta del Banco de Alimentos Buenos Aires, Begoña Galíndez , se refirió al Reporte 2025: "En un contexto desafiante reafirmamos nuestro compromiso de trabajo para reducir la inseguridad alimentaria entregando productos de alto valor nutricional a las organizaciones. Y en este sentido, a lo largo del año profundizamos nuestras alianzas estratégicas, optimizamos procesos logísticos y fortalecimos programas como Desayuno Saludables y Legumbres que promueven no sólo la cantidad, sino también la calidad nutricional de los alimentos distribuidos y pone foco en la importancia de la educación alimentaria de nuestra comunidad. Estos esfuerzos permiten generar un impacto sostenible en el tiempo".

Los números del Banco

- El recupero de frutas y hortalizas, que creció un 30% respecto al año anterio

- 1335 organizaciones reciben alimentos a través del Centro de Distribución de Benavidez

- ⁠354.027 personas fueron alcanzadas durante 2025 (el 61% tiene entre 0 y 19 años)

- Representó un total de 21.849.756 platos de comida

- ⁠47.991 personas participaron de los Programas: Desayuno Saludable y Legumbres

- ⁠385 son las empresas aliadas que contribuyen con sus donaciones



- ⁠6184 personas son voluntarios

- ⁠21363 son donantes individuales

Durante el último año, el Banco consolidó avances significativos en la articulación con donantes, fortaleciendo la eficiencia, la rotación de stock y la trazabilidad de los alimentos.

El Banco consolidó avances significativos en la articulación con donantes

Del total distribuido se destaca el fortalecimiento del recupero de frutas y hortalizas, que creció un 30% respecto al año anterior. El crecimiento se dio especialmente en mercados concentradores, donde se duplicaron los kilos recuperados, y en jornadas de cosecha junto a voluntarios.

El Director del Banco, Fernando Uranga destacó la labor y dijo: "El Banco cumple este año 25 años de servicio y compromiso con la comunidad. Nacimos a la luz de una crisis sin precedentes para el país como fue el 2001 y hoy continuamos trabajando con la misma potencia porque, lamentablemente, el drama de los comedores sigue atravesando la realidad".

"Hoy, tenemos la mirada puesta en el futuro, seguimos fortaleciendo nuestro modelo de trabajo para ampliar el impacto y mejorar nuestra gestión, agradeciendo como siempre a las Empresas Aliadas, los voluntarios y donantes individuales que hacen posible este círculo virtuoso", señalo.

Del total distribuido se destaca el fortalecimiento del recupero de frutas y hortalizas

"Para ello, nos enfocamos en cuatro ejes como: Educación Alimentaria, Cercanía con las Organizaciones Sociales, Eficiencia Logística y Transformación Digital para facilitar el seguimiento, la gestión y la trazabilidad de los alimentos", agregó.

Programa de Legumbres

Se incorporó en el 2025 con el objetivo de promover el consumo de legumbres en las organizaciones a través de ciclos formativos, mejorando la calidad nutricional de los menús ofrecidos. Actualmente, en Argentina se producen 1 millón de toneladas de legumbres, de las cuales sólo se consumen 40 mil y el resto se exporta.

Si bien el promedio mundial de consumo son 8 kilos de legumbres por habitante por año, en ese mismo período en el país se consumen sólo 800 gramos por persona, según la FAO.

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La iniciativa surgió como respuesta al bajo nivel de consumo de legumbres en Argentina, pese a su alto valor nutricional, su accesibilidad económica y sus beneficios ambientales.

Programa Desayuno Saludable

El Programa se desarrolló en el marco de una realidad preocupante: en Argentina, casi 4 de cada 10 niños atravesaron en 2025 algún grado de inseguridad alimentaria, lo que equivale a aproximadamente 4,3 millones de chicos con dificultades para acceder regularmente a alimentos suficientes y nutritivos (dato del Observatorio de la Deuda Social de la UCA).

La iniciativa surgió como respuesta al bajo nivel de consumo de legumbres en Argentina

Durante 8 meses de intervención diaria, el Banco de Alimentos Buenos Aires (BDA) distribuyó 1.734.850 desayunos completos, compuestos por lácteos, frutas y cereales, en 100 organizaciones comunitarias.

En total, se entregaron 655.000 kilos de alimentos a través de 304 entregas quincenales, fortaleciendo el acceso a una alimentación más equilibrada para niños que enfrentan situaciones de inseguridad alimentaria.