El Banco de Alimentos Buenos Aires alcanzó a 11.500 niños con desayunos nutricionales en 2025

Más de 11.500 niños recibieron desayunos de alta calidad nutricional durante 2025 a través del Programa Desayunos Saludables del Banco de Alimentos Buenos Aires. La iniciativa se desarrolló en el marco de una realidad preocupante: en Argentina, 4 de cada 10 niños atravesaron en 2025 algún grado de inseguridad alimentaria, lo que equivale a aproximadamente 4,3 millones de chicos con dificultades para acceder regularmente a alimentos suficientes y nutritivos.

Durante 8 meses de intervención diaria, el Banco de Alimentos Buenos Aires (BDA) distribuyó 1.734.850 desayunos completos, compuestos por lácteos, frutas y cereales, en 100 organizaciones comunitarias. En total, se entregaron 655.000 kilos de alimentos a través de 304 entregas quincenales, fortaleciendo el acceso a una alimentación más equilibrada para niños.

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Fernando Uranga, director general del Banco de Alimentos Buenos Aires, señaló: “Cada comienzo de año implica un balance del anterior, y con satisfacción podemos decir que el Programa de Desayunos Saludables nos enorgullece porque pudimos crear la iniciativa en un momento de clara emergencia alimentaria para las y los niños".

Y agrego: "Las cifras de inseguridad alimentaria que padecen 4 de cada 10 niños, nos obliga a repensar y optimizar nuestra labor. Es un esfuerzo que vale la pena porque vemos los resultados y son realmente asombrosos. No sólo incorporamos hábitos, sino que mejoramos sustancialmente la calidad nutricional. Porque “nutrir” es uno de los ejes principales que nos hemos propuesto”.

Cómo se implementó el Programa

Para implementar el Programa, el Banco de Alimentos realizó talleres de Educación Alimentaria con las organizaciones que forman parte de él, y que recibieron los combos de desayunos saludables.

La Lic. Ivana González, coordinadora de Programas de Nutrición del Banco de Alimentos Buenos Aires, destacó: “En los talleres trabajamos con los educadores, referentes y cocineros ya que son ellos los que llevan adelante, en el día a día, el trabajo de crear conciencia y construir hábitos en los chicos y chicas.

"Al finalizar el Programa sabemos que todo lo que se generó en los talleres se convirtió en la satisfacción por los cambios producidos y queda una capacidad instalada en las organizaciones respecto del conocimiento y de la importancia de incorporar alimentos de alto valor nutricional”, destacó.

Un programa con impacto nutricional y educativo que se apoyó en dos pilares principales

-Entrega de alimentos: provisión de lácteos, frutas y cereales para garantizar desayunos completos durante ocho meses.

-Educación alimentaria: realización de 50 talleres de formación para referentes de las organizaciones, con 198 adultos capacitados para promover hábitos nutricionales saludables y sostenibles

Alcance del Programa

Un total de 11.576 niños de entre 3 y 12 años en contextos de vulnerabilidad accedieron durante 2025 a desayunos de alta calidad nutricional gracias al Programa Desayunos Saludables, una iniciativa que combinó la entrega de alimentos con acciones de capacitación y educación alimentaria en organizaciones sociales.

La pediatra Edit Mercedes Almosni (MN. 52724) destacó: “La infancia es la etapa clave donde se establecen los hábitos alimentarios que nos acompañarán hasta la edad adulta. Por eso es el momento ideal para sentar las bases de una nutrición saludable".

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La malnutrición condiciona el desarrollo físico del niño y limita su capacidad de aprendizaje y rendimiento escolar. Pero el impacto va más allá de lo físico: el estrés, la depresión y los cambios de humor son consecuencias menos visibles, pero igual de reales, que afectan directamente su bienestar emocional.

Un buen desayuno es fundamental por ser la primera comida tras unas 12 horas de ayuno y aporta el 25% de la energía diaria necesaria para afrontar la jornada escolar”.

Antes de la implementación del Programa, en muchas organizaciones el desayuno consistía principalmente en mate cocido con poca leche y pan con dulce. Durante el programa, los niños comenzaron a recibir leche o yogur, fruta fresca y cereales de mejor calidad nutricional.

Los resultados fueron significativos:

-La oferta de lácteos completos pasó del 6,7% al 91,2% de las organizaciones.

-El 100% incorporó fruta diaria, cuando antes el 73,3% nunca la ofrecía.

-Los cereales dejaron de limitarse al pan y se incorporó mayor variedad.

Mejora en nutrientes clave

El desayuno proporcionado por el programa logró cubrir entre el 24% y el 35% de las recomendaciones diarias de nutrientes esenciales para el crecimiento infantil.

Entre las mejoras nutricionales se destacan:

-Calcio: de 60 mg a 240 mg (4 veces más)

-Proteínas: de 2 g a 6,6 g

-Vitamina C: de 0 mg a entre 40 y 60 mg

-Fibra: de 1 g a entre 3 y 6 g.

BGD/ML

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Impacto en el bienestar infantil

Más allá de la nutrición, referentes de las organizaciones observaron efectos positivos en los niños:

- Mayor energía durante la mañana

- Mejor estado de ánimo

- Menor sensación de hambre

- Reducción del ausentismo escolar

Qué dijeron sobre el Programa los referentes de las organizaciones

Karina Raimondo de la Red de Organizaciones comunitarias Angelelli: "Hoy 33 espacios de la Red participan del Programa de Desayunos Saludables que aporta al buen funcionamiento de los espacios ya que muchos no pueden comprar leche, yogurt y frutas diariamente. Los niños acceden a alimentos por primera vez como el kiwi, que muchos no lo conocían y los talleres ofrecen información importante para el desempeño de las cocinas"

Stella Maris Cabrera de la Fundación Bajo Boulogne: "La experiencia del desayuno saludable impulsada junto al Banco de Alimentos se convirtió en un pilar transformador para la Fundación Bajo Boulogne, no sólo mejorando la calidad nutricional de los niños y adolescentes, sino también generando nuevos hábitos, aprendizajes y prácticas que trascendieron el aula para llegar a sus hogares".