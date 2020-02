Batallas Medievales: el deporte que convoca cada vez más argentinos y tiene su propio Mundial

Noticias Relacionadas En Parque Patricios se entrenan para luchas medievales

Un deporte que tiene miles de adeptos distribuidos a lo largo de todo el planeta y ya dos mundiales disputados: el Battle of The Nations organizado por la Histórical Medieval Battle International Association (HMBIA), cuya última edición tuvo lugar entre el 2 y el 5 de mayo de 2019 en la ciudad fortificada de Smederevo (Serbia), y el IMCF World Championship realizado a instancias de la International Medieval Combat Federation (IMCF) que para su edición 2019 eligió la capital de Ucrania: Kiev.

Mientras que el Battle of The Nations aún no tiene fecha para su próxima cita en el 2021 (se hace cada dos años), el IMCF World Championship tendrá su reunión en el municipio de Cuenca, España, en el castillo de Belmonte, entre el 30 de abril y el 3 de mayo de este 2020.

Tanto en uno y en otro mundial, “Los Condores” como se denomina al Seleccionado de Combate Medieval de la Argentina, asisten para batirse con los mejores del mundo.

En nuestro país existe la Federación Argentina de Clubes de Combate Medieval (FACCoM), que agrupa a 20 clubes activos de diferentes lugares del país, y otros tantos que necesitan cumplir los requisitos para ser fichados.

Cada club reúne, en algunos casos, a más de 50 miembros activos, sin distinción de sexo, edad, ocupación o de cualquier otro tipo. Eso sí, a todos los distingue la pasión por la historia y los combates del medioevo.

La ya nombrada HMBIA o HMB y la IMCF son las máximas entidades a nivel internacional que regulan la actividad. A nivel local se trabaja bajo sus reglamentaciones.

Los representantes de la Argentina viajan al Battle of the Nations con continuidad desde el 2013. Un equipo que, mundial tras mundial, crece en desempeño. Logró alcanzar un sexto puesto y le ganó a grandes potencias.

Los líderes en “estos campos de batalla deportivos” son Rusia, Ucrania y Polonia, que se turnan en el podio de las diferentes categorías individuales y grupales: llamadas duelos y melés (los combates desorganizados y sin cuartel de las guerras del pasado eran denominados así).

Los duelos incluyen el "pro fight", una especie de vale todo, y las melés se disputan 5 contra 5, 12 contra 12, 30 contra 30 y 150 contra 150. Las armas también marcan categorías: espada y escudo, espada y rodela, y espada larga y asta.

Para el IMCF World Championship que tendrá como marco el increíble castillo de Belmonte,la delegación de la selección argentina estará constituida por seis integrantes: Mariana Herrera, que revista en las filas del Club Ghoakhan, Ignacio Ariel Brunstein y Leonardo Arza, del Club Newbery Combate Medieval, y Marcos Villani, Emiliano Vallejos y Adrián Vázquez, del Club Valherjes.

Ignacio Ariel Brunstein es el capitán de “Los Condores” y es quien se encargó de darnos detalles sobre el encuentro: “Vamos a presentarnos en la categoría grupal masculina de 5 vs. 5 (bohurt), lamentablemente sin recambio. En individuales nos esperan las categorías espada a dos manos y lo que denominamos heráldico, donde se utiliza una espada y un escudo, tanto en mujeres como en hombres. Además, Mariana Herrera va a pelear con astas”.

Ante la pregunta de si cuentan con algún esponsoreo, nos responde: “Cada uno abona sus costos, eso significa aéreos ida y vuelta, alojamiento, comidas y movilidad. Para solventarnos estamos haciendo rifas y venta de remeras que se pueden conseguir en la página de Facebook de la Federación Internacional de Combate Medieval Argentina (IMCF)”. Dejamos el link: https://www.facebook.com/745088968851744/posts/3113345645359386/

Les pasamos el almanaque a nivel local con todas las actividades registradas al momento de generar esta nota.

- El sábado 15 de febrero en la Escuela Nacional Ernesto Sábato de Tandil (Buenos Aires), tendrá lugar la “Copa Centinela de la Sierra”. El ingreso es por las calles Sandino y Larrea. La entrada es un alimento no perecedero.

- El domingo 15 de marzo la cita es en Libertad 50, en el Centro Comercial Torrepueblo, Benavidez (Buenos Aires).

- Del 12 al 13 de abril en la localidad bonaerense de Lanús “Copa Grifo”. Dirección: Av. Hipólito Yrigoyen 5930 – Remedios de Escalada.

- El domingo 21 de junio nuevamente espera a los guerreros Torrepueblo en la localidad de Benavidez.

- El 15 y el 16 de agosto “Copa Terra Avstralis” en Maschwitz (Buenos Aires). Lugar: Parque El Dorado, Av. El Dorado 1900.

- El 19 y 20 de septiembre otra edición de la “Copa Yakul” en la mendocina San Rafael. Lugar a confirmar.

- Entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre los guerreros combatirán deportivamente por la el trofeo “HMB Argentina” en la localidad de San Isidro (Buenos Aires). Lugar: a confirmar.

- El 21 y 22 de noviembre otra vez el desafío de la “Copa Grifo” en tierras de Lanús. Lugar: a confirmar.

- El domingo 13 de diciembre habrá un tercer duelo en Torrepueblo, Benavidez.