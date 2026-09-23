Un anestesista abusó de una paciente antes de una operación: el Hospital Italiano deberá indemnizarla por $ 97 millones

El Hospital Italiano deberá indemnizar, por orden de la Justicia, a una paciente por 97 millones de pesos, luego de comprobarse que la mujer sufrió un abuso sexual de un anestesiólogo antes de una operación que tenía programada. Todo sucedió el mes de octubre del año 2021.

La sentencia definitiva en primera instancia del Juzgado Nacional en lo Civil N°34 ratificó el fallo de la sala 1 de la Cámara de Casación Penal, que había hallado responsable al profesional de la salud. Por ese motivo, el Hospital Italiano deberá indemnizar a la víctima 97 millones de pesos por daños y perjuicios.

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Además, el imputado fue condenado a 3 años y medio de prisión, lo que representó una rebaja, ya que en primera instancia la condena había sido de ocho años. También recibió una inhabilitación perpetua para ejercer la medicina por ser autor del delito de "abuso sexual simple".

La Justicia está investigando otros dos casos de abuso que habría realizado el mismo profesional basándose en testimonios de enfermeros que trabajaban junto a él.

Hospital Italiano: cómo sucedió el abuso

El 19 de octubre de 2021, la denunciante, que en ese momento tenía 72 años, se internó en el Hospital Italiano para someterse a una operación en su rodilla derecha.

Según la declaración de la víctima, la sedaron y luego le aplicaron la anestesia. En ese momento,“me manoseó y me introdujo los dedos en la vagi**”, según relató la mujer. Ella gritó pidiendo ayuda, pero cuando una enfermera llegó el anestesista ya se había ido.

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La enfermera llamó al cirujano para darle los detalles de lo que había pasado. Esa misma noche, la paciente denunció lo ocurrido ante la Justicia.

El anestesista alegó que a la hora de los hechos él había estado en una cirugía. Desde la defensa apuntaron a que la mujer atravesaba un estado confusional, por las condiciones médicas y farmacológicas.

“Hay factores que pueden alterar o distorsionar la percepción de la realidad del paciente, a saber: hipotiroidismo mal controlado o de reciente comienzo, medicación crónica de ansiolíticos o sumatoria de drogas psiquiátricas (Alplax y Quetiapina) y/o trastornos de la oxigenación crónica reagudizada y probable EPOC asociado a tabaquismo de 30 años”, argumentaron los abogados.

Para la Justicia penal y también civil, fueron definitivos los testimonios de cuatro enfermeras y un enfermero, que declararon que ya habían informado a las autoridades del hospital sobre situaciones sospechosas. Por ejemplo, que se quedaba a solas con las pacientes y que cerraba la cortina de los boxes. También relataron que varias veces al ingresar encontraron a las mujeres inconscientes, con el camisolín corrido.

HM/LT