El Plan Remediar cambia su foco y abre una disputa por el acceso a los medicamentos

El acceso a medicamentos gratuitos volvió al centro de la disputa sanitaria. El Ministerio de Salud reformuló el plan Remediar para concentrar la provisión nacional en enfermedades vasculares y dejó a las provincias la cobertura de otras afecciones. Mientras el Gobierno asegura que el programa continúa, expertos en salud pública como Nicolás Kreplak y Pablo Yedlin cuestionaron la reducción del listado y advirtieron sobre sus consecuencias.

La comunicación oficial del 20 de octubre explica que la Resolución 1447/2026 reemplaza el listado de medicamentos esenciales aprobado en 2021 por otro orientado a la prevención y el tratamiento vascular. El argumento es que estas enfermedades constituyen la primera causa de mortalidad del país y que intervenir sobre la hipertensión y el colesterol permite prevenir eventos evitables.

Salud informó que enviará un botiquín de transición hasta fin de año para que las jurisdicciones organicen sus compras. También anunció mejoras en la trazabilidad y afirmó que menos del 10% de los centros de atención primaria reportaba el destino de los botiquines.

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Según el Ministerio, la reorganización "busca administrar recursos limitados y no implica el cierre de Remediar".

El diagnóstico del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) aporta otro ángulo. En un informe de junio, previo a la resolución, su Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud señaló que las respuestas provinciales para compensar los faltantes eran desiguales. Advirtió que las diferencias fiscales y de gestión podían profundizar las brechas de acceso. El riesgo es que el lugar de residencia termine condicionando la continuidad de los tratamientos médicos.

El documento registra una caída de los tratamientos dispensados: de 29,8 millones en 2023 a 14,1 millones en 2025. Además, describe una canasta de 75 principios activos en 99 presentaciones y sostiene que la distribución se ajustaba al perfil epidemiológico de cada jurisdicción. Esa descripción contrasta con el comunicado nacional, que cuestiona la falta de adecuación territorial del esquema anterior.

Nicolás Kreplak planteó en X que el Gobierno reemplazó un listado de 128 medicamentos por seis. “Menos medicamentos garantizados es más incertidumbre para quienes necesitan tratamientos y para los equipos de salud que los acompañan”, escribió. El ministro bonaerense consideró que se oficializó el cierre del programa y reclamó al Estado garantizar el acceso.

Pablo Yedlin también habló de la “muerte del programa Remediar”. El diputado advirtió que quedarían fuera de la responsabilidad nacional medicamentos para niños, adolescentes, embarazadas y adultos sin enfermedad cardiovascular. En un contexto de dificultades financieras provinciales y endeudamiento familiar, sostuvo que retirar esa cobertura constituye un error con graves consecuencias.

cp