El Sistema Cristo Redentor permanecerá cerrado este jueves 10 debido a las condiciones climática de alta montaña

El Sistema Cristo Redentor permanecerá cerrado este jueves 10 de septiembre para todo tipo de vehículos debido a las condiciones climáticas severas que afectan a la alta montaña. El ingreso de un frente inestable con intensas nevadas y viento blanco obligó a interrumpir el tránsito en el cruce internacional hacia Chile, con el objetivo de prevenir accidentes en la Ruta Nacional 7 y en la franja fronteriza.

La medida fue comunicada este miércoles 9 de septiembre por la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, que informó que, a partir de la inestabilidad climática anunciada para la cordillera y de los informes técnicos de las vialidades de Argentina y Chile, se resolvió mantener cerrado el túnel internacional durante todo el jueves.

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Con el objetivo de evitar el colapso operativo y la acumulación masiva de camiones en los sectores más elevados y fríos de la cordillera, se activaron los siguientes escalones de ordenamiento territorial: cierre de barreras intermedias, paradores y playones de estacionamiento escalonado para camiones en las zonas de servicio de Uspallata y asistencia integral a camioneros por parte de la Gendarmería Nacional y Defensa Civil.

Las autoridades bajaron la circulación en el área de control de Uspallata (del lado argentino) y en la plaza de Guardia Vieja (del lado chileno), prohibiendo el ascenso de unidades de carga y vehículos particulares hacia el túnel.

Comunicado oficial de la Coordinación Argentina del Centro de Frontera Cristo Redentor

“El Sistema Integrado Cristo Redentor permanecerá cerrado preventivamente para todo tipo de vehículos debido a que los pronósticos indican un deterioro en las condiciones meteorológicas en la alta montaña, con presencia de nevadas y ráfagas que tornan insegura la transitabilidad de la Ruta Nacional 7”, detalló el reporte oficial argentino.

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Ante la interrupción del tráfico internacional, las fuerzas de seguridad pública y vial pusieron en marcha un exigente protocolo de contención de transporte pesado a lo largo del corredor bioceánico de la Ruta Nacional 7.

En relación con ello, desde la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes en Chile precisaron que “la interrupción de la ruta se tomó de común acuerdo para resguardar a los usuarios de la ruta internacional CH-60. Las unidades de despeje de vialidad estarán desplegadas para retomar las labores de despeje en cuanto el temporal lo permita”.

Cristo Redentor permanecerá cerrado este jueves 10 de septiembre

De acuerdo con lo informado por las coordinaciones nacionales, las autoridades evaluarán la evolución de las nevadas y el estado del asfalto para determinar si en la jornada de mañana, viernes 11, podrá restablecerse el tránsito de vehículos livianos y pesados.

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Se recomienda a las empresas de transporte de carga y particulares consultar el estado oficial de la calzada en la plataforma institucional del Centro de Frontera Cristo Redentor antes de encarar el trayecto de montaña.

PM/ff