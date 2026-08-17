Fue más de un mes de rutas congeladas, miles de camiones varados a la intemperie y un bloqueo logístico que parecía no tener fin. Finalmente, después de 34 días de aislamiento obligado por uno de los temporales de nieve más feroces que se recuerden en la cordillera, el emblemático Paso Internacional Cristo Redentor volverá a levantar sus barreras este martes 18 de agosto.

La reapertura, confirmada por las autoridades trasandinas luego de una mejora en las condiciones climáticas de alta montaña, no será un pase libre para cualquiera que quiera cruzar. En esta primera etapa de normalización, el Sistema Integrado funcionará de manera exclusiva para el transporte internacional de cargas, dejando en pausa el tránsito de vehículos particulares y micros de turismo.

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El desafío que tienen por delante los organismos de frontera es monumental: descomprimir el enorme cuello de botella que se fue armando a lo largo de cinco semanas. Para lograrlo sin que la ruta colapse, se diseñó un operativo especial de sentido único. Durante el martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de esta semana, la circulación estará habilitada únicamente para los camiones que viajen desde Argentina hacia el territorio chileno.

Una vez que se logre sacar a la mayoría de los vehículos estancados en los playones mendocinos, la logística se dará vuelta. El viernes 21 y el sábado 22 de agosto, el corredor dará vuelta su sentido y abrirá sus puertas exclusivamente para que puedan ingresar al país los transportistas que llevan semanas clavados del otro lado de la cordillera.

Para que el plan de evacuación funcione sin sobresaltos, ya se establecieron las franjas horarias de operación: las barreras estarán levantadas entre las 9.00 y las 21.00 del lado argentino, lo que equivale al turno de 8.00 a 20.00 en la aduana chilena. Además, hay una regla de seguridad que no se negocia bajo ninguna circunstancia: todos los vehículos tienen la obligación de portar cadenas.

Temporal de nieve en la zona cordillerana: miles de camiones varados y protocolos de emergencia activados

La batalla contra el hielo y el alivio en las rutas

Detrás de la inminente luz verde hay un trabajo contrarreloj que todavía no terminó. Los operarios de Vialidad Nacional Argentina continúan dándole pelea a las secuelas del clima, despejando la Ruta Nacional N°7 para garantizar que la traza esté completamente limpia y segura desde Uspallata hasta la boca del túnel internacional.

Esta noticia representa un respiro económico gigante para el sector logístico, pero sobre todo, un rescate anímico para los choferes. Durante más de un mes, miles de conductores tuvieron que armarse de paciencia viviendo en sus camiones, soportando el aburrimiento y las temperaturas extremas en distintos paradores de Mendoza a la espera de una mejora en el clima.

Pese a la alegría de volver a encender los motores, desde la coordinación del paso advirtieron que la montaña no perdona y el invierno sigue marcando la cancha. Por ese motivo, el operativo de cruce se hará de forma progresiva y se le pide máxima precaución a quienes circulen por la zona, ya que es un hecho que se encontrarán con sectores traicioneros de hielo y nieve en los tramos más altos del recorrido.

TC/AF